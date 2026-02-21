Le FCC repart du bon pied

Le FC La Chaux-de-Fonds a entamé la seconde partie du championnat de 1re Ligue de football ...
Le FCC repart du bon pied

Le FC La Chaux-de-Fonds a entamé la seconde partie du championnat de 1re Ligue de football par une victoire à domicile, 3-1 face à Martigny. 

Le FCC ne pouvait pas espérer mieux pour la reprise.  (Photo : Bertrand Pfaff). Le FCC ne pouvait pas espérer mieux pour la reprise.  (Photo : Bertrand Pfaff).

Le FC La Chaux-de-Fonds ne pouvait pas mieux entamer la seconde partie de la saison, en 1re Ligue de football. Il a nettement pris la mesure du FC Martigny samedi à domicile. Le FCC s’est imposé 3-1. Il menait déjà 3-0 à la demi-heure de jeu à la suite des réussites d’Isidor Cattin (8e), Ayefouni Basile Ogouvide (27e) et Owe Ituku Bonyanga (33e). A la suite de ce succès, le pensionnaire de La Charrière quitte la lanterne rouge du classement ; il remonte au-dessus de la barre contre la relégation, à la 13e place du groupe 1, à égalité de points avec le FC Coffrane, mais aussi avec trois matches en plus. /mne 


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

L'heure de la dernière chance pour Servette

L'heure de la dernière chance pour Servette

Football    Actualisé le 21.02.2026 - 04:09

Conference League: Lausanne s'en sort bien à Olomouc

Conference League: Lausanne s'en sort bien à Olomouc

Football    Actualisé le 19.02.2026 - 20:55

CL: Lausanne-Sport pour sauver l'honneur suisse

CL: Lausanne-Sport pour sauver l'honneur suisse

Football    Actualisé le 19.02.2026 - 04:38

Habib Beye nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille

Habib Beye nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille

Football    Actualisé le 19.02.2026 - 00:11

Articles les plus lus

Super League: Saint-Gall se promène à Winterthour

Super League: Saint-Gall se promène à Winterthour

Football    Actualisé le 18.02.2026 - 20:55

Habib Beye nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille

Habib Beye nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille

Football    Actualisé le 19.02.2026 - 00:11

CL: Lausanne-Sport pour sauver l'honneur suisse

CL: Lausanne-Sport pour sauver l'honneur suisse

Football    Actualisé le 19.02.2026 - 04:38

Conference League: Lausanne s'en sort bien à Olomouc

Conference League: Lausanne s'en sort bien à Olomouc

Football    Actualisé le 19.02.2026 - 20:55

Benfica-Real: Vinicius dénonce un acte « raciste et lâche »

Benfica-Real: Vinicius dénonce un acte « raciste et lâche »

Football    Actualisé le 18.02.2026 - 06:55

Super League: Saint-Gall se promène à Winterthour

Super League: Saint-Gall se promène à Winterthour

Football    Actualisé le 18.02.2026 - 20:55

Habib Beye nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille

Habib Beye nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille

Football    Actualisé le 19.02.2026 - 00:11

CL: Lausanne-Sport pour sauver l'honneur suisse

CL: Lausanne-Sport pour sauver l'honneur suisse

Football    Actualisé le 19.02.2026 - 04:38

Monaco y a cru

Monaco y a cru

Football    Actualisé le 17.02.2026 - 23:15

L'Inter Milan doit éviter le coup de froid à Bodö

L'Inter Milan doit éviter le coup de froid à Bodö

Football    Actualisé le 18.02.2026 - 04:08

Benfica-Real: Vinicius dénonce un acte « raciste et lâche »

Benfica-Real: Vinicius dénonce un acte « raciste et lâche »

Football    Actualisé le 18.02.2026 - 06:55

Super League: Saint-Gall se promène à Winterthour

Super League: Saint-Gall se promène à Winterthour

Football    Actualisé le 18.02.2026 - 20:55