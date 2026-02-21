Le FC La Chaux-de-Fonds ne pouvait pas mieux entamer la seconde partie de la saison, en 1re Ligue de football. Il a nettement pris la mesure du FC Martigny samedi à domicile. Le FCC s’est imposé 3-1. Il menait déjà 3-0 à la demi-heure de jeu à la suite des réussites d’Isidor Cattin (8e), Ayefouni Basile Ogouvide (27e) et Owe Ituku Bonyanga (33e). A la suite de ce succès, le pensionnaire de La Charrière quitte la lanterne rouge du classement ; il remonte au-dessus de la barre contre la relégation, à la 13e place du groupe 1, à égalité de points avec le FC Coffrane, mais aussi avec trois matches en plus. /mne
Le FCC repart du bon pied
RTN
