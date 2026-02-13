Neuchâtel Xamax victorieux à Carouge

Les footballeurs « rouge et noir » se sont imposés sur la pelouse des Genevois 3-1 vendredi soir en Challenge League de football.
Xamax, Neuchâtel Xamax. (photo : Bertrand Pfaff)
À 11 contre 10 pendant plus d’une mi-temps, la formation xamaxienne a battu Étoile Carouge 3-1 vendredi en Challenge League de football. Elle décroche sa 9e victoire de la saison. Développement suit./dmo
Ce site utilise des cookies à des fins de statistiques, d’optimisation et de marketing ciblé. En poursuivant votre visite sur cette page, vous acceptez l’utilisation des cookies aux fins énoncées ci-dessus. En savoir plus.