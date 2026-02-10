Nouvel avant-centre à Neuchâtel Xamax

Le club « rouge et noir » de Challenge League de football annonce ce mercredi avoir engagé ...
Nouvel avant-centre à Neuchâtel Xamax

Le club « rouge et noir » de Challenge League de football annonce ce mercredi avoir engagé Vincent Nvendo, en provenance du FC Zurich.

Vincent Nvendo rejoint La Maladière. (Photo : Neuchâtel Xamax) Vincent Nvendo rejoint La Maladière. (Photo : Neuchâtel Xamax)

Nouvel attaquant à Neuchâtel Xamax. Le club « rouge et noir » de Challenge League de football annonce ce mardi avoir signé Vincent Nvendo. Avant-centre de 22 ans, il arrive en provenance du FC Zurich. Formé à Servette, il n’a évolué que 27 minutes en Super League, mais s’était révélé lors du premier tour de la saison 2024/2025 de la deuxième division sous les couleurs d’Étoile Carouge, inscrivant 7 buts et 3 assists en 18 matches. Après une année passée au Letzigrund, Vincent Nvendo rejoint ainsi la Maladière, où il endossera le numéro 90. 

La durée de son contrat n'a pas été précisée. /comm-lgn


 

