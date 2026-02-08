Les Xamaxiens restent concentrés sur le football

Neuchâtel Xamax doit se reconcentrer sur le championnat de Challenge League. Les footballeurs « rouge et noir » reçoivent Stade Lausanne-Ouchy ce dimanche (14h). Le club de La Maladière était au cœur d’une polémique cette semaine avec la décision d’aligner l’équipe des moins de 19 ans à Bellinzone vendredi 30 janvier, pour laisser les cadres au repos avant la rencontre de Coupe de Suisse de mardi contre Yverdon. Une décision critiquée par d’autres clubs de Challenge League, par la Ligue, mais aussi par les supporters xamaxiens. Comment les joueurs ont géré ces critiques ? « On n’y a pas pensé, on était seulement concentré sur la préparation du match contre Yverdon », répond calmement le capitaine Eris Abedini. « Les personnes parlent et critiquent toujours, mais ils ne savent pas pourquoi on a fait ça », poursuit le milieu « rouge et noir ». Une décision qu’Eris Abedini et ses coéquipiers ont compris et dont ils ont pu parler avec le président Jean-François Collet.