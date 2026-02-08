Les Xamaxiens restent concentrés sur le football

Malgré les critiques, les joueurs de Neuchâtel Xamax ont su rester concentré sur leurs entraînements et la compétition, selon le capitaine Eris Abedini. Après leur élimination en Coupe de Suisse, les « rouge et noir » retrouvent le championnat de Challenge League face à l’équipe en forme du moment, Stade Lausanne-Ouchy ce dimanche.
Neuchâtel Xamax doit se reconcentrer sur le championnat de Challenge League. Les footballeurs « rouge et noir » reçoivent Stade Lausanne-Ouchy ce dimanche (14h). Le club de La Maladière était au cœur d’une polémique cette semaine avec la décision d’aligner l’équipe des moins de 19 ans à Bellinzone vendredi 30 janvier, pour laisser les cadres au repos avant la rencontre de Coupe de Suisse de mardi contre Yverdon. Une décision critiquée par d’autres clubs de Challenge League, par la Ligue, mais aussi par les supporters xamaxiens. Comment les joueurs ont géré ces critiques ? « On n’y a pas pensé, on était seulement concentré sur la préparation du match contre Yverdon », répond calmement le capitaine Eris Abedini. « Les personnes parlent et critiquent toujours, mais ils ne savent pas pourquoi on a fait ça », poursuit le milieu « rouge et noir ». Une décision qu’Eris Abedini et ses coéquipiers ont compris et dont ils ont pu parler avec le président Jean-François Collet.
Eris Abedini : « C’est une décision du club que l’on a acceptée. »
Ce dimanche à La Maladière, Neuchâtel Xamax va affronter l’équipe en forme du moment en Challenge League : Stade Lausanne-Ouchy. Les Vaudois ont notamment éliminé Lucerne, pensionnaire de Super League, en Coupe de Suisse cette semaine. Et malgré le manque d’enjeu de la rencontre et la différence de dynamique entre les deux équipes, les joueurs d’Anthony Braizat repartent motivés. « On veut gagner ce match, surtout après avoir perdu nos deux premières rencontres contre eux », clame le capitaine. « Le SLO est très fort dans les transitions et sur les côtés, avec des joueurs très rapides. Mais on doit faire notre jeu », analyse Eris Abedini.
« On va montrer tout ce que l’on a préparé cette semaine. »
Neuchâtel Xamax – Stade Lausanne-Ouchy, une rencontre à suivre en direct dès 13h45 avec Darryl Jeanneret et son consultant Raoul Savoy. /lgn