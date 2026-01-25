Une reprise doublement « importante » pour Xamax face à Yverdon

Le championnat de Challenge League de football reprend ce dimanche pour les pensionnaires de la Maladière après la pause hivernale. Il faudra bien commencer contre le club vaudois, en perspective notamment du quart de finale de la Coupe de Suisse. La parole au coach Anthony Braizat.
Neuchâtel Xamax – Yverdon, c’est le derby du lac à l’affiche ce dimanche (14h) au stade de la Maladière, pour la reprise du championnat de Challenge League de football. Les joueurs d’Anthony Braizat sont impatients de retrouver la compétition. « On a fait une bonne préparation. Les joueurs ont bien travaillé à la maison. Ils sont revenus assez affûtés après les vacances, ils avaient un bon programme. Et ensuite, les matches amicaux se sont bien passés. Sur quatre matches, on en a gagné trois. Même si c’est contre des équipes de 1re Ligue et Promotion League, c’est important de gagner. On a bien travaillé et on est prêt pour attaquer ce premier match », se réjouit le coach.
Et même si Xamax n’est pas en position d’entretenir les rêves les plus fous en championnat, cette partie face au club vaudois ne sera pas une simple répétition du quart de finale de la Coupe de Suisse qui opposera les deux mêmes adversaires le 3 février à Neuchâtel. « Tout le monde dit : ‘La Coupe, la Coupe, la Coupe !’ Mais c’est important au niveau psychologique d’attaquer ce match de championnat et de le gagner. On est focalisé sur le championnat. Le match de Coupe, il est encore tellement loin… », déclare Anthony Braizat.
Cinquième du classement à mi-championnat, loin de la tête, Neuchâtel Xamax semble avoir intérêt à parier sur l’avenir en faisant confiance à la relève. Mais à quel point ? « On a des gamins de qualité. Ce qui n’est pas facile, c’est [l’absence d’équipe en M21]. Les gamins projetés en première équipe viennent directement de M19. Il leur faut du temps [pour s’adapter]. Cinq [d’entre eux] ont repris avec nous à l’intersaison. Il faut qu’ils se fassent violence pour se mettre au niveau. Les anciens doivent être solides pour intégrer ces gamins. Mais j’ai des bons anciens », positive Anthony Braizat.
Neuchâtel Xamax – Yverdon, un match de reprise à suivre dès 13h45 avec Damien Aubert au commentaire. Victime d’un hématome, Malik Deme sera absent. Léon Bergsma et Jetmir Krasniqi sont incertains. Seul Liridon Mulaj n’est pas encore apte à reprendre la compétition rapidement. Si celui-ci s’entraîne en « mode protégé » avec ses coéquipiers, son retour au jeu n’est pas prévu avant mi-février. /vco-mne