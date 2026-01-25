Une reprise doublement « importante » pour Xamax face à Yverdon

Neuchâtel Xamax – Yverdon, c’est le derby du lac à l’affiche ce dimanche (14h) au stade de la Maladière, pour la reprise du championnat de Challenge League de football. Les joueurs d’Anthony Braizat sont impatients de retrouver la compétition. « On a fait une bonne préparation. Les joueurs ont bien travaillé à la maison. Ils sont revenus assez affûtés après les vacances, ils avaient un bon programme. Et ensuite, les matches amicaux se sont bien passés. Sur quatre matches, on en a gagné trois. Même si c’est contre des équipes de 1re Ligue et Promotion League, c’est important de gagner. On a bien travaillé et on est prêt pour attaquer ce premier match », se réjouit le coach.

Et même si Xamax n’est pas en position d’entretenir les rêves les plus fous en championnat, cette partie face au club vaudois ne sera pas une simple répétition du quart de finale de la Coupe de Suisse qui opposera les deux mêmes adversaires le 3 février à Neuchâtel. « Tout le monde dit : ‘La Coupe, la Coupe, la Coupe !’ Mais c’est important au niveau psychologique d’attaquer ce match de championnat et de le gagner. On est focalisé sur le championnat. Le match de Coupe, il est encore tellement loin… », déclare Anthony Braizat.