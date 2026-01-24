Le nouveau départ de Franck Surdez

Franck Surdez a peut-être encore tout à prouver. L’attaquant neuchâtelois a signé la semaine dernière un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2030, avec le FC Sion, en Super League de football. À 23 ans, sa carrière prend donc une nouvelle direction.

Ancien international suisse des moins de 21 ans, Franck Surdez s’était mis en valeur avec Neuchâtel Xamax en Challenge League, avant de tenter sa chance à l’étranger, en 1re division belge, sous les couleurs de La Gantoise.

En l'espace de deux ans, cet ancien junior du Landeron n’a pas réussi à se faire une place au soleil dans le plat pays. Cette saison, il n’a été titularisé qu’à deux reprises : « En Belgique, c’était un peu plus compliqué pour moi, j’ai été rarement titulaire et lorsque je l’ai été cela ne s’est pas forcément bien passé. C’est surtout un changement de système qui m’a desservi. »





Une Coupe d'Europe en point de mire

Au FC Sion, Franck Surdez dispose d’une opportunité de se refaire un nom sur les pelouses helvétiques : « J’ai confiance en mes qualités ». Il estime qu’il est aussi motivant de s’engager pour un club qui peut être ambitieux : « On joue le haut de classement, il y a encore la Coupe de Suisse et pourquoi ne pas se qualifier pour une Coupe d’Europe également. ». L’ailier neuchâtelois se rappelle avoir disputé quelques matches de Conférence League : « Cela reste de très beaux souvenirs. Avec La Gantoise, nous avons affronté Chelsea ou Bétis. Ce sont des expériences à vivre ».