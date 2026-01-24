Le nouveau départ de Franck Surdez

Le footballeur neuchâtelois a signé un contrat de quatre ans et demi avec le FC Sion, en Super League de football. Frank Surdez interprète cet accord comme un signe de confiance du club valaisan, après deux ans mi-figue mi-raison en Belgique.
Franck Surdez a peut-être encore tout à prouver. L’attaquant neuchâtelois a signé la semaine dernière un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2030, avec le FC Sion, en Super League de football. À 23 ans, sa carrière prend donc une nouvelle direction.
Ancien international suisse des moins de 21 ans, Franck Surdez s’était mis en valeur avec Neuchâtel Xamax en Challenge League, avant de tenter sa chance à l’étranger, en 1re division belge, sous les couleurs de La Gantoise.
En l'espace de deux ans, cet ancien junior du Landeron n’a pas réussi à se faire une place au soleil dans le plat pays. Cette saison, il n’a été titularisé qu’à deux reprises : « En Belgique, c’était un peu plus compliqué pour moi, j’ai été rarement titulaire et lorsque je l’ai été cela ne s’est pas forcément bien passé. C’est surtout un changement de système qui m’a desservi. »
Une Coupe d'Europe en point de mire
Au FC Sion, Franck Surdez dispose d’une opportunité de se refaire un nom sur les pelouses helvétiques : « J’ai confiance en mes qualités ». Il estime qu’il est aussi motivant de s’engager pour un club qui peut être ambitieux : « On joue le haut de classement, il y a encore la Coupe de Suisse et pourquoi ne pas se qualifier pour une Coupe d’Europe également. ». L’ailier neuchâtelois se rappelle avoir disputé quelques matches de Conférence League : « Cela reste de très beaux souvenirs. Avec La Gantoise, nous avons affronté Chelsea ou Bétis. Ce sont des expériences à vivre ».
Franck Surdez : « Il y a beaucoup de choses à faire à Sion. »
Frank Surdez a pris part à son premier entraînement avec Sion lundi. Il ne figurera pas sur la feuille de match pour la rencontre de ce samedi soir au stade du Tourbillon, contre Lucerne.
Quoi qu’il en soit, cet accord de longue durée avec le FC Sion tombe presque comme une bénédiction pour un joueur dont la carrière à l’étranger n’a pas pris le développement souhaité : « C’est juste un signe de confiance de la direction, pour dire qu’on pouvait compter sur moi. Les dirigeants valaisans n’ont pas eu peur de faire un contrat de longue durée. Après c’est à moi de démontrer sur le terrain, à chaque entraînement, pourquoi ils ont signé quatre ans. »
« Je n’ai aucune pression. »
Selon le responsable de presse du FC Sion, Patrick Margueron, l’engagement de Franck Surdez entre complètement dans la philosophie actuelle du club valaisan : ses dirigeants souhaitent valoriser de jeunes joueurs suisses, qui connaissent le championnat. « Ce qui n'a pas forcément toujours été le cas », conclut Patrick Margueron. /mne