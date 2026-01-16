Le FC Sion engage Franck Surdez

Franck Surdez fait son retour en Suisse. L'ancienne pépite de Neuchâtel Xamax a signé un contrat portant jusqu'en juin 2030 avec le FC Sion, a annoncé vendredi le club valaisan dans un communiqué.

Le Neuchâtelois de 23 ans évoluait depuis son départ de Xamax en janvier 2024 à La Gantoise, en Belgique. Il a disputé 60 matches avec le club de première division belge, mais n'a jamais réussi à véritablement s'imposer.

L'ancien international suisse M21 (10 sélections, 2 buts) fait donc le choix de revenir en Suisse pour relancer sa carrière. 'Nous sommes convaincus que le FC Sion est l’environnement idéal pour lui permettre de franchir un nouveau palier', a déclaré le directeur sportif valaisan Barthélémy Constantin.

/ATS