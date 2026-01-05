Groupe complet pour la reprise de Xamax

Les footballeurs de Neuchâtel Xamax ont remis le bleu de travail. Ils ont entamé lundi leur préparation pour la seconde partie du championnat de Challenge League, ainsi qu’en vue de leur rencontre de Coupe de Suisse du 3 février contre Yverdon. Les « rouge et noir » auront disposé de deux semaines et demie pour recharger les batteries, loin du football. Une parenthèse nécessaire, même si quelques tâches sont toujours obligatoires : « On a toujours des devoirs. Après c’est vrai que la première semaine de vacances a été plus calme pour nous. On a pu se reposer et penser à autre chose », résume Yoan Epitaux. « Pendant la deuxième semaine, on a eu des petits entraînements à faire presque tous les jours. Soit courir quelques kilomètres, du gainage et peu de force. »