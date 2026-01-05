Groupe complet pour la reprise de Xamax

Les footballeurs de Neuchâtel Xamax sont de retour de vacances. Ils ont repris lundi l’entraînement en vue de la seconde partie de saison. Quatre nouveaux juniors de la Xamax Academy participeront à cette phase de préparation.
Les footballeurs de Neuchâtel Xamax ont remis le bleu de travail. Ils ont entamé lundi leur préparation pour la seconde partie du championnat de Challenge League, ainsi qu’en vue de leur rencontre de Coupe de Suisse du 3 février contre Yverdon. Les « rouge et noir » auront disposé de deux semaines et demie pour recharger les batteries, loin du football. Une parenthèse nécessaire, même si quelques tâches sont toujours obligatoires : « On a toujours des devoirs. Après c’est vrai que la première semaine de vacances a été plus calme pour nous. On a pu se reposer et penser à autre chose », résume Yoan Epitaux. « Pendant la deuxième semaine, on a eu des petits entraînements à faire presque tous les jours. Soit courir quelques kilomètres, du gainage et peu de force. »
Yoan Epitaux : « On n’arrête jamais vraiment totalement. »
Après des tests individuels en matinée, Neuchâtel Xamax s’est entraîné ce lundi après-midi sur un terrain synthétique partiellement gelé. Anthony Braizat disposait d’un groupe au complet. Des joueurs comme Liridon Mulaj et Léon Bergsma sont toutefois encore en phase de rééducation. Aucun mouvement n’a été enregistré jusqu’ici durant le mercato hivernal : « Quatre juniors de la Xamax Academy ont en revanche été invités à participer à cette phase de préparation », précise Tiziano Sorrenti, le directeur général. Il s'agi de Loïc Veya, Mattia Valente, Adonis Bourezak et Théodore Elsig « L’objectif sera aussi de poursuivre à valoriser d’autres jeunes joueurs qui ont déjà évolué avec la première équipe. »
Tiziano Sorrenti : « Le saut entre les M19 et la première équipe est important. On en est conscient. »
Neuchâtel Xamax reprendra le championnat de Challenge League le 25 janvier à domicile contre Yverdon. D’ici là, l’équipe « rouge et noir » jouera quatre matches amicaux en l’espace de deux semaines. « C’est le programme que je souhaitais », précise Anthony Braizat. « Ce n’est pas trop. On va utiliser les deux premiers matches pour offrir du temps de jeu à tout le monde. »
Anthony Braizat : « Il faut que tout le monde soit prêt pour le premier match. »
Neuchâtel Xamax disputera son premier match amical jeudi 8 janvier au stade de la Tuilière, contre Lausanne-Sport. /mne
Le programme des matches amicaux
Jeudi 8 janvier, 10h45 : Lausanne – Neuchâtel Xamax (stade de la Tuilière)
Mercredi 14 janvier, 15h : Neuchâtel Xamax – Servette M21 (stade de La Maladière)
Samedi 17 janvier, 13h30 : Neuchâtel Xamax - Grand Saconnex (stade de La Maladière)
Mercredi 21 janvier, 18h : Neuchâtel Xamax – Bulle (stade de La Maladière)