Raoul Savoy, l’entraîneur des défis « impossibles »

Mettre le Tchad sur la carte du foot africain : c’est l’objectif confié à l’entraîneur de Sainte-Croix qui a du travail plein les bras pour parvenir à réaliser ce qui n’a jamais été fait jusqu’ici avec cette équipe : la qualifier pour la Coupe d’Afrique des Nations.
Il en a fait sa marque de fabrique : relever les missions compliquées, pour ne pas dire impossibles, sur le continent africain. Raoul Savoy a repris les rênes de l’équipe de football du Tchad. Le coach de Sainte-Croix et son staff, composé notamment du Vallonnier et analyste vidéo Mathieu Bigler, ont été engagés en août dernier. Ils ont pour objectif de qualifier la sélection pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, ce qu’elle n’a jamais réussi à faire dans son histoire. Les premiers mois ont été intenses avec quatre rencontres d’éliminatoires de Coupe du monde et deux rencontres amicales. Bilan : quatre défaites et deux matches nuls dont un contre le Ghana qui a fait sensation et donné beaucoup d’espoir à tout un peuple pour la suite comme l’explique Raoul Savoy.
Le Vaudois a pris à bras le corps sa nouvelle mission. « Nous travaillons sur plusieurs aspects : changement de mentalité, changement d’orientation, viser vers le haut et pas toujours vers le minimum. Obtenir très rapidement des progrès dans le jeu, dans l’attitude et le mental. Il faut aussi augmenter la qualité de l’effectif, doubler tous les postes. Pour y parvenir, on continue à chercher des bi-nationaux, convaincre des joueurs plus expérimentés qui ont par exemple une formation européenne pour qu’ils puissent nous amener tout de suite une plus-value. »
Raoul Savoy : « Il a fallu rapidement faire un état des lieux, apprendre à connaître les gens et comprendre avec qui on allait jouer. »
Décrocher rapidement de bons résultats
Fort de ses expériences au Swaziland, en Gambie, en Éthiopie ou encore en Centrafrique, Raoul Savoy connaît bien l’environnement du football africain, fait de passion, d’instabilité et où s’immisce régulièrement l’extra-sportif. « Il y a la politique, il y a la presse, il y a le public qui est souvent très impatient. Le Tchad, c’est un grand pays (20 millions d’habitants), très fier et patriote, donc des gens qui ne comprennent pas pourquoi leur voisin y arrive et pas eux. Il y a une forte attente. »
« Si on arrive à avoir des résultats tout de suite, on aura vraiment un soutien énorme, tant politique que populaire. Mais si ça traîne un peu, la pression sera grande. »
Un défi stimulant, car pas évident
À 52 ans, le football africain ne semble plus avoir de secret pour Raoul Savoy. Reste que ses engagements demeurent cantonnés à de petites nations du football. S’il a accepté de devenir sélectionneur du Tchad, c’est faute de mieux ? « Non, non », répond du tac au tac l’habitant de Sainte-Croix. « Ça serait vraiment manqué de respect pour ceux avec qui j’ai travaillé et pour qui j’ai travaillé. Mais j’aime bien les missions compliquées. »
« Dans nos missions relevées avec mon staff, on a réussi à laisser une bonne trace. Donc c’est rassurant et lorsqu’on se regarde dans la glace, on est fier de nous. »
Les choses sérieuses vont commencer dès le printemps pour le Tchad avec les qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2027 dont le tirage au sort des groupes éliminatoires aura lieu en début d’année 2026. En attendant, Raoul Savoy scrute attentivement, devant sa TV, la CAN qui se dispute actuellement avec le rêve d’y être dans deux ans. /jpp