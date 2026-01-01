Raoul Savoy, l’entraîneur des défis « impossibles »

Il en a fait sa marque de fabrique : relever les missions compliquées, pour ne pas dire impossibles, sur le continent africain. Raoul Savoy a repris les rênes de l’équipe de football du Tchad. Le coach de Sainte-Croix et son staff, composé notamment du Vallonnier et analyste vidéo Mathieu Bigler, ont été engagés en août dernier. Ils ont pour objectif de qualifier la sélection pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, ce qu’elle n’a jamais réussi à faire dans son histoire. Les premiers mois ont été intenses avec quatre rencontres d’éliminatoires de Coupe du monde et deux rencontres amicales. Bilan : quatre défaites et deux matches nuls dont un contre le Ghana qui a fait sensation et donné beaucoup d’espoir à tout un peuple pour la suite comme l’explique Raoul Savoy.

Le Vaudois a pris à bras le corps sa nouvelle mission. « Nous travaillons sur plusieurs aspects : changement de mentalité, changement d’orientation, viser vers le haut et pas toujours vers le minimum. Obtenir très rapidement des progrès dans le jeu, dans l’attitude et le mental. Il faut aussi augmenter la qualité de l’effectif, doubler tous les postes. Pour y parvenir, on continue à chercher des bi-nationaux, convaincre des joueurs plus expérimentés qui ont par exemple une formation européenne pour qu’ils puissent nous amener tout de suite une plus-value. »