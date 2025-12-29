Double déception pour le FC Le Parc

Le FC Le Parc bouclera l’année 2025 par une double frustration. Le club chaux-de-fonnier dispute actuellement sa deuxième saison en Swiss Futsal Premier League, soit le plus haut niveau de la hiérarchie nationale du football en salle.

Septième de la première phase du championnat, il a tout d’abord manqué pour un rang sa participation dans le tour final pour le titre, il est condamné au tour contre la relégation.

Finaliste de la Coupe de Suisse la saison dernière, il n’en sera pas de même cette fois-ci. Dimanche avant Noël, il a été éliminé prématurément de la compétition, au terme d’un duel épique contre Rorschach, perdu 12-11 en prolongation.

L’entraîneur Joël de Oliveira ne parle pas d’échec. Mais il relève que la concurrence s’avive en futsal : « Les joueurs arrivent déjà avec certaines prétentions. Le futsal se professionnalise petit à petit. Il est difficile de dénicher des joueurs qui ont envie de pratiquer le futsal uniquement par passion. »