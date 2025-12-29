Double déception pour le FC Le Parc

Le club chaux-de-fonnier évolue au plus haut niveau de la hiérarchie du futsal. Mais cette saison, il ne bataillera ni pour le titre national ni pour gagner la Coupe de Suisse. Mais le football en salle demeure sa marque de fabrique.
Le FC Le Parc bouclera l’année 2025 par une double frustration. Le club chaux-de-fonnier dispute actuellement sa deuxième saison en Swiss Futsal Premier League, soit le plus haut niveau de la hiérarchie nationale du football en salle.
Septième de la première phase du championnat, il a tout d’abord manqué pour un rang sa participation dans le tour final pour le titre, il est condamné au tour contre la relégation.
Finaliste de la Coupe de Suisse la saison dernière, il n’en sera pas de même cette fois-ci. Dimanche avant Noël, il a été éliminé prématurément de la compétition, au terme d’un duel épique contre Rorschach, perdu 12-11 en prolongation.
L’entraîneur Joël de Oliveira ne parle pas d’échec. Mais il relève que la concurrence s’avive en futsal : « Les joueurs arrivent déjà avec certaines prétentions. Le futsal se professionnalise petit à petit. Il est difficile de dénicher des joueurs qui ont envie de pratiquer le futsal uniquement par passion. »
Joël de Oliveira : « Il faut une rentrée d’argent plus importante pour faire des recrutements adéquats. »
Le FC Le Parc n’a peut-être pas obtenu les résultats escomptés au cours de cette première partie de saison de football en salle. Mais son entraîneur Joël de Oliveira ne baisse pas les bras pour autant. Il persévère dans la voie du futsal : « On essaie de grandir de manière stable. Nous avons d’abord créé une première équipe, puis une seconde garniture. Ces deux formations évoluent dans les deux premiers échelons suisses. On a aussi gentiment des joueurs qui sont retenus en sélection suisse. »
« Pour les juniors, on va mettre en place un camp en ce début d’année. »
L’équipe de futsal du FC Le Parc reprendra du service fin janvier. Le calendrier du tour contre la relégation de 1re division n’est toutefois pas encore connu. Mais les points acquis lors de la première phase de saison sont conservés. Le club chaux-de-fonnier est placé en position de force, lui qui est le premier non-qualifié du tour final pour le titre. /mne