Lucien Favre range sa casquette de coach

Lucien Favre annonce sa retraite et met un terme à une carrière d’entraîneur de football longue de près de trente ans. Discret depuis son départ de l’OGC Nice en janvier 2023, le Vaudois de 68 ans s’exprime ce week-end dans Le Matin Dimanche et le SonntagsBlick. Il y évoque « la fin d’une aventure extraordinaire ».

« J’ai pris ma décision il y a longtemps déjà, parce que j’ai senti que c’était le moment : tout est accompli, c’est assez », confie-t-il sobrement au SonntagsBlick. Dans Le Matin Dimanche, l’ancien international suisse explique avoir progressivement perdu l’envie d’entraîner : « Cela fait plusieurs mois que j’ai senti que l’envie n’était plus là. J’ai entraîné pendant vingt-neuf ans. »

De ses débuts avec les juniors d’Échallens aux bancs de Bundesliga, en passant par Zurich, le Hertha Berlin, Mönchengladbach, le Borussia Dortmund ou encore la Côte d’Azur, Lucien Favre a marqué chacun de ses clubs par son exigence et son souci du détail. Reconnu pour son approche méthodique et son attention portée à la progression individuelle, il a dirigé près de 400 matches en Allemagne.

Outre-Rhin, il reste une référence. Les supporters de Mönchengladbach l’ont d’ailleurs désigné meilleur entraîneur du club sur les 25 dernières années dans un sondage. Lucien Favre souligne également l’évolution du métier : « Aujourd’hui, l’âge des entraîneurs dans les grands championnats d’Europe tourne autour de 55 ans et moins. Il y a même quelques trentenaires. Tout change, et le football n’y échappe pas. Il est à l’image de la société. »

Avec cette annonce, Lucien Favre tourne définitivement une page majeure du football suisse et européen.

Neuchâtel Xamax, un club qui l’a marqué

Avant de s’imposer sur les bancs européens, Lucien Favre a porté les couleurs de Neuchâtel Xamax au début des années 1980. Il a joué à la Maladière de 1979 à 1981. C’est aussi à Neuchâtel qu’il découvre, plus tard, une autre facette du métier, hors du terrain. Au milieu des années 1990, il travaille environ un an et demi à Xamax dans la formation. « Je suis allé une année et demie à Neuchâtel Xamax en tant que directeur sportif pour la formation. Je voulais connaître le fonctionnement d’un club. En tant que joueur, tu ne t’aperçois pas de cette facette. C’était très intéressant. Ça m’a beaucoup appris pour la suite », disait-il à RTS Sport en 2010. Lucien Favre poursuivra ensuite son parcours sur les bancs, en Suisse puis à l’étranger, jusqu’à s’imposer en Bundesliga et sur la scène européenne. /ats-yca