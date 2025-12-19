Lionel Tschudi siffle pour la dernière fois

Après vingt ans, Lionel Tschudi met un terme à sa carrière professionnelle d’arbitre à la fin de l’année. Sous contrat à 50% à l’Association suisse de football, il dirige son dernier match de Super League de football samedi au stade Tourbillon, lors de la rencontre entre Sion et Winterthour.

« C’était le bon moment » explique Lionel Tschudi. Il était l'invité de La Matinale RTN vendredi. « J’ai vécu dix années magnifiques en Ligues supérieures et j’ai eu une grave blessure en 2021 », explique-t-il. « Après la grave blessure ça n’était malheureusement plus la même chose. J’ai voulu absolument revenir pour vivre encore des émotions sur le terrain. Après dix ans j’ai fait le bilan et j’ai remarqué que c’était le bon moment de me consacrer à ma vie privée. »

L’accident, c’était en 2021. Le Neuchâtelois a dû marquer une pause pendant plusieurs mois en raison d’un accident domestique qui a sectionné des tendons et des nerfs dans un de ses pieds. À l’époque, Lionel Tschudi ne se laisse pas abattre et fait tout pour revenir : « Je n’étais pas d’accord que cet accident décide de la suite de mon histoire comme arbitre », confie-t-il.

Combatif, il n’a pas pour autant perdu son âme d’enfant et son amour du ballon rond. « Je suis avant tout un fan de football », confie-t-il. Et quand on lui demande de raconter la rencontre qui l’a le plus marqué, il a des étoiles dans les yeux : « Comme jeune arbitre, le premier match en Super League, GC-Vaduz en 2016, c’était vraiment un moment fantastique. Pour moi c’était déjà une certaine consécration ».

Il dit au revoir au monde de l’arbitrage professionnel, mais Lionel Tschudi ne renonce pas totalement à son sifflet. Même s’il est trop tôt pour évoquer des projets, il dit avoir l’intention de conserver une activité dans le domaine de l’arbitrage. /sma-jhi