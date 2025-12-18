Lionel Tschudi range son sifflet

Lionel Tschudi tire sa révérence. Sous contrat à 50% à l’Association suisse de football, l’arbitre neuchâtelois mettra un terme à sa carrière professionnelle à la fin de cette année 2025. Il dirigera son dernier match en Super League de football, samedi 20 décembre au stade de Tourbillon, lors de la rencontre entre Sion et Winterthour, communique l’ASF. C’est désormais officiel.

Il a sifflé pour la première fois en Super League, au cours de l’exercice 2016–2017, à l’âge de 27 ans. « 3’373 jours après ses débuts en Super League, Lionel Tschudi arbitrera pour la 117e et dernière fois dans la plus haute ligue suisse et pour la 222e fois au total dans la Swiss Football League », souligne l’Association suisse de football.

En 2021, après son accession à la catégorie 2 de l'UEFA, le Neuchâtelois s'est vu confier la direction de la 96e finale de la Coupe suisse entre le FC Lucerne et le FC Saint-Gall. « Il a également arbitré pour la première fois un match de qualification pour la Coupe du monde entre Croatie et Malte », rappelle l'ASF.







Une blessure fatale

Le nombre de matches arbitrés par Tschudi dans les compétitions de la SFL aurait été nettement plus élevé sans le revers causé par un accident survenu au cours de son ascension fulgurante. Au milieu de l'année 2021, des tendons et des nerfs sectionnés au pied l'ont contraint à plusieurs mois d'arrêt. Une rechute en mai 2022 a contraint Tschudi à une absence de près d'un an. « C'est pourquoi je considère comme ma plus grande réussite le fait d'avoir pu retrouver mon meilleur niveau après deux longues pauses pour faire ce que j'aime », déclare-le principal intéressé, cité dans le communiqué.





A 36 ans, Lionel Tschudi tire donc un trait sur sa carrière dans les stades de football pour mieux se consacrer à une nouvelle activité professionnelle et, père de deux enfants, à sa famille.





Lionel Tschudi sera l'invité de la Matinale ce vendredi à 8h35 pour revenir sur sa carrière d'arbitre en Suisse et à l'international. /mne