La rencontre Xamax - Bellinzone pas remise en question

La licence de jeu de l’AC Bellinzone en Challenge League de football a été retirée avec effet immédiat. En l’état, le club tessinois est toujours appelé à jouer dimanche à La Maladière.

Le Stadio communale de Bellinzone sera-t-il encore le théâtre de rencontres de Challenge League ? Le Stadio communale de Bellinzone sera-t-il encore le théâtre de rencontres de Challenge League ?

L’avenir de l’AC Bellinzone en Challenge League de football est en sursis. La Swiss Football League a annoncé ce mardi qu’elle ne consentait pas en cours de saison au changement de propriétaire du club et qu’elle retirait à celui-ci sa licence de jeu avec effet immédiat. Les dirigeants tessinois disposent de cinq jours pour faire recours, soit jusqu’à dimanche. L’AC Bellinzone jouera précisément ce jour là au stade de La Maladière contre Neuchâtel Xamax.

Le directoire du club « rouge et noir nous a indiqué que le déroulement de cette rencontre n’était en l’état pas remis en question.

Bellinzone est l’actuelle lanterne rouge du championnat. /mne


