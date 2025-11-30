Le FCC passera l'hiver à la dernière place

Les footballeurs chaux-de-fonniers se sont inclinés 3-0, dimanche sur la pelouse des moins de 21 ans du Servette FC, en 1re Ligue. Ils bouclent le premier tour en position de lanterne rouge. 

L'attaquant du FCC, Jeffrey Kabuya, n'a pas trouvé le chemin des filets à Genève (photo : archives, Bertrand Pfaff). L'attaquant du FCC, Jeffrey Kabuya, n'a pas trouvé le chemin des filets à Genève (photo : archives, Bertrand Pfaff).

En 1re Ligue de football, le FC La Chaux-de-Fonds passera l’hiver à la dernière place du groupe 1. Les « jaune et bleu » se sont inclinés 3-0 dimanche après-midi sur la pelouse des moins de 21 ans du Servette FC. Trois réussites encaissées en… quatre minutes, entre la 56e et la 60e, par les joueurs d’Antonio Baldi. Le FCC boucle ainsi son premier tour avec 10 points en 15 matches, deux unités sous la barre. Le club de la Charrière aura donc du travail pendant la pause hivernale...

Le match prévu samedi entre Coffrane et Echallens Région a été renvoyé. /vco 


