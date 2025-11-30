Le FCC passera l'hiver à la dernière place

En 1re Ligue de football, le FC La Chaux-de-Fonds passera l’hiver à la dernière place du groupe 1. Les « jaune et bleu » se sont inclinés 3-0 dimanche après-midi sur la pelouse des moins de 21 ans du Servette FC. Trois réussites encaissées en… quatre minutes, entre la 56e et la 60e, par les joueurs d’Antonio Baldi. Le FCC boucle ainsi son premier tour avec 10 points en 15 matches, deux unités sous la barre. Le club de la Charrière aura donc du travail pendant la pause hivernale...

Le match prévu samedi entre Coffrane et Echallens Région a été renvoyé. /vco

