Marco Correia : « Une Coupe du monde M17, ce n’est qu’une seule fois dans une vie »

Le footballeur chaux-de-fonnier est revenu ce samedi du Qatar où se déroulait le Mondial des moins de 17 ans. Malgré la défaite de l'équipe de Suisse en quart de finale, le défenseur droit des juniors du FC Bâle garde un souvenir mémorable de cette expérience.
Un sentiment de fierté. C’est une émotion couramment ressentie par les footballeurs après avoir représenté leur pays lors d'une Coupe du monde. Marco Correia ne déroge pas à la règle. De retour samedi du Mondial des moins de 17 ans au Qatar, le Chaux-de-Fonnier ne reste pas fixé sur l’élimination de l’équipe de Suisse en quart de finale. Il garde au contraire un souvenir mémorable de cette expérience si particulière. « Être dans les huit meilleures équipes du monde, c'est un sentiment spécial et une fierté », glisse Marco Correia. Quatre ans après, les vestiges de la Coupe du monde 2022 habitent encore l'esprit des Qataris. Pour le Chaux-de-Fonnier, cela a contribué à rendre l'expérience encore plus agréable. « Quand on sortait, la première question était de savoir si on venait pour la Coupe du monde, on nous demandait même des photos », révèle le joueur formé au FC La Chaux-de-Fonds.
« Il y avait beaucoup d'affiches dans les rues, les gens savaient pourquoi on était là. »
Une expérience enrichissante.
L'aventure des juniors suisses s'est terminée en quart de finale face à un Portugal champion d'Europe en titre et favori de la compétition. « C'est sûr qu'on espérait mieux, mais on s'est bien défendu », affirme Marco Correia. Malgré la défaite, le Chaux-de-Fonnier sort grandi de cette expérience internationale. Un événement dont le rayonnement médiatique dépasse celui de son quotidien au sein des juniors du FC Bâle. Pour le latéral droit, cette attention du public helvétique, il en a tiré profit. « On se rend compte que tout un pays est derrière nous et ça nous pousse », souligne Marco Correia.
« Lors d'une Coupe du monde, on joue pour soi-même, mais aussi pour rendre fier le public. »
Pour Marco Correia, l’heure du repos n’est pas encore venue. Le Chaux-de-Fonnier poursuit sa saison avec l'équipe des moins de 19 ans du FC Bâle. /Ave