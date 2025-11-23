Marco Correia : « Une Coupe du monde M17, ce n’est qu’une seule fois dans une vie »

Un sentiment de fierté. C’est une émotion couramment ressentie par les footballeurs après avoir représenté leur pays lors d'une Coupe du monde. Marco Correia ne déroge pas à la règle. De retour samedi du Mondial des moins de 17 ans au Qatar, le Chaux-de-Fonnier ne reste pas fixé sur l’élimination de l’équipe de Suisse en quart de finale. Il garde au contraire un souvenir mémorable de cette expérience si particulière. « Être dans les huit meilleures équipes du monde, c'est un sentiment spécial et une fierté », glisse Marco Correia. Quatre ans après, les vestiges de la Coupe du monde 2022 habitent encore l'esprit des Qataris. Pour le Chaux-de-Fonnier, cela a contribué à rendre l'expérience encore plus agréable. « Quand on sortait, la première question était de savoir si on venait pour la Coupe du monde, on nous demandait même des photos », révèle le joueur formé au FC La Chaux-de-Fonds.