Coffrane touché, La Chaux-de-Fonds coulé

Pas de victoire neuchâteloise ce samedi en 1re Ligue de football. Le FC Coffrane a été vaincu 2-0 par le FC Lancy sur sol genevois. Menés très vite au score, les joueurs de Christophe Droz n'ont pas su réagir et ont encaissé le deuxième but à quelques minutes de la fin. Au classement, Coffrane pointe à la 13e place. Prochain rendez-vous pour Coffrane : samedi prochain à 14h à domicile contre Echallens.





De son côté, le FC La Chaux-de-Fonds n'a pas su confirmer sa lancée. Après deux matchs gagnés, les chaux-de-fonniers se sont incliné 5-1 face au FC Amical Saint-Prex. Le FCC a pourtant ouvert le score en première mi-temps grâce à Elhadj Alassane Diallo ( 27')- la décision s'est faite en deuxième mi-temps. Les Chaux-de-Fonniers ont véritablement sombré encaissant cinq buts coup sur coup. Au classement, le FC La Chaux-de-Fonds est toujours la lanterne rouge. Prochaine échéance pour le FCC : dimanche prochain face à Servette M-21 en terre genevoise. /Ave











