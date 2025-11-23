Coffrane touché, La Chaux-de-Fonds coulé

Le FC Coffrane s'est incliné samedi 2-0 face à Lancy en 1re Ligue de football. Défaite également ...
Coffrane touché, La Chaux-de-Fonds coulé

Le FC Coffrane s'est incliné samedi 2-0 face à Lancy en 1re Ligue de football. Défaite également du FC La Chaux-de-Fonds à domicile 5-1 contre Saint-Prex.

Pas de victoire neuchâteloise ce samedi en 1re Ligue de football. Le FC Coffrane a été vaincu 2-0 par le FC Lancy sur sol genevois. Menés très vite au score, les joueurs de Christophe Droz n'ont pas su réagir et ont encaissé le deuxième but à quelques minutes de la fin. Au classement, Coffrane pointe à la 13e place. Prochain rendez-vous pour Coffrane : samedi prochain à 14h à domicile contre Echallens.


De son côté, le FC La Chaux-de-Fonds n'a pas su confirmer sa lancée. Après deux matchs gagnés, les chaux-de-fonniers se sont incliné 5-1 face au FC Amical Saint-Prex. Le FCC a pourtant ouvert le score en première mi-temps grâce à Elhadj Alassane Diallo ( 27')- la décision s'est faite en deuxième mi-temps. Les Chaux-de-Fonniers ont véritablement sombré encaissant cinq buts coup sur coup. Au classement, le FC La Chaux-de-Fonds est toujours la lanterne rouge. Prochaine échéance pour le FCC : dimanche prochain face à Servette M-21 en terre genevoise. /Ave







Actualisé le

 

Actualités suivantes

Super League: Lausanne à Saint-Gall, Sion reçoit le FCZ

Super League: Lausanne à Saint-Gall, Sion reçoit le FCZ

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 04:03

Super League: Lugano fait chuter le leader Thoune à 10 contre 11

Super League: Lugano fait chuter le leader Thoune à 10 contre 11

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 22:35

Rennes - Monaco: Embolo buteur, Zakaria expulsé, Pogba de retour

Rennes - Monaco: Embolo buteur, Zakaria expulsé, Pogba de retour

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 21:07

Super League: Servette ramène un point de Lucerne

Super League: Servette ramène un point de Lucerne

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 20:01

Articles les plus lus

Retour au Camp Nou réussi pour le Barça

Retour au Camp Nou réussi pour le Barça

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 18:35

Super League: Servette ramène un point de Lucerne

Super League: Servette ramène un point de Lucerne

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 20:01

Rennes - Monaco: Embolo buteur, Zakaria expulsé, Pogba de retour

Rennes - Monaco: Embolo buteur, Zakaria expulsé, Pogba de retour

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 21:07

Super League: Lugano fait chuter le leader Thoune à 10 contre 11

Super League: Lugano fait chuter le leader Thoune à 10 contre 11

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 22:35

Retour au Camp Nou réussi pour le Barça

Retour au Camp Nou réussi pour le Barça

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 18:35

Super League: Servette ramène un point de Lucerne

Super League: Servette ramène un point de Lucerne

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 20:01

Premier League: Liverpool sombre à domicile contre Nottingham

Premier League: Liverpool sombre à domicile contre Nottingham

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 20:45

Rennes - Monaco: Embolo buteur, Zakaria expulsé, Pogba de retour

Rennes - Monaco: Embolo buteur, Zakaria expulsé, Pogba de retour

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 21:07

Bundesliga: Manzambi marque, mais Olise flambe

Bundesliga: Manzambi marque, mais Olise flambe

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 17:43

Retour au Camp Nou réussi pour le Barça

Retour au Camp Nou réussi pour le Barça

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 18:35

Premier League: Liverpool sombre à domicile contre Nottingham

Premier League: Liverpool sombre à domicile contre Nottingham

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 20:45

Neuchâtel Xamax - Stade Lausanne-Ouchy : match renvoyé

Neuchâtel Xamax - Stade Lausanne-Ouchy : match renvoyé

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 21:42