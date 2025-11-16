Coffrane et La Chaux-de-Fonds au chômage

Le FC La Chaux-de-Fonds et le FC Coffrane n’ont pas joué dimanche, 1re ligue de football. Le club du Val-de-Ruz devait recevoir Naters alors que le FCC était attendu par les espoirs de Servette. Ces deux rencontres ont été renvoyées en raison des intempéries et de terrains jugés impraticables. Avant d’enregistrer tous les résultats de cette 14e journée de championnat, les deux clubs neuchâtelois campent sur leur position au classement : le FC Coffrane occupe le 12e rang avec trois points d’avance sur les deux formations en position de relégation, le FC Meyrin et le FC La Chaux-de-Fonds, qui ferme la marche. /mne