Coffrane et La Chaux-de-Fonds au chômage

Les deux clubs neuchâtelois devaient jouer ce dimanche après-midi, en 1re Ligue de football. Leur rencontre respective a été renvoyée, en raison des intempéries  

Ballon au centre, match renvoyé ! (Photo archives)  Ballon au centre, match renvoyé ! (Photo archives) 

Le FC La Chaux-de-Fonds et le FC Coffrane n’ont pas joué dimanche, 1re ligue de football. Le club du Val-de-Ruz devait recevoir Naters alors que le FCC était attendu par les espoirs de Servette. Ces deux rencontres ont été renvoyées en raison des intempéries et de terrains jugés impraticables. Avant d’enregistrer tous les résultats de cette 14e journée de championnat, les deux clubs neuchâtelois campent sur leur position au classement : le FC Coffrane occupe le 12e rang avec trois points d’avance sur les deux formations en position de relégation, le FC Meyrin et le FC La Chaux-de-Fonds, qui ferme la marche. /mne


 

