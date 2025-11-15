Le FC Bosna toujours en piste pour la Coupe de Suisse

Le FC Bosna Neuchâtel poursuit son parcours en vue d’une qualification pour la Coupe de Suisse 2026 – 2027. Le pensionnaire des Geneveys-sur-Coffrane a en effet passé le cap du 2e tour éliminatoire, samedi à domicile. Il a battu le FC Guin, une autre formation de 2e ligue interrégionale, 3-0. Les protégés d’Adan Rebronja ont fait la différence en inscrivant trois buts après la pause par Sami Boni (46e), Mirza Mujcic (90e) et Mabaku Djodjo Kinuani (93e). Le FC Bosna a disputé ainsi son dernier match avant la pause hivernale. Et il devra encore passer un troisième tour qualificatif, en juin prochain à la fin de son championnat, avant de pouvoir éventuellement entrer dans le tableau principal de la Coupe. /mne