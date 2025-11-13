St-Blaise conquérant à Cugy

En 2e ligue interrégionale de football, le FC St-Blaise a battu le FC Cugy 2-0 mercredi soir ...
En 2e ligue interrégionale de football, le FC St-Blaise a battu le FC Cugy 2-0 mercredi soir.

Julius Adebissi Oke a marqué un des deux buts du match. (Photo : archives). Julius Adebissi Oke a marqué un des deux buts du match. (Photo : archives).

Une victoire avant la pause hivernale pour le FC St-Blaise. En 2e ligue interrégionale de football, le néo-promu est allé battre mercredi le FC Cugy-Montet-Aumont-Murist au Stade des Abattoires. Une rencontre remportée sur le score de 2-0. Il a fallu attendre la 55e minute pour que Miguel Santana Luna ouvre le score pour le compte de l’équipe neuchâteloise. Julius Adebissi Oke a ensuite enfoncé le clou à la 79e. Au classement, la troupe de Philippe Perret grimpe à la sixième place avec 22 points. /jhi


 

