Trois points pour le FCC, un pour Coffrane

Week-end encourageant pour les clubs neuchâtelois de 1re Ligue de football. Le FC La Chaux-de-Fonds ...
Trois points pour le FCC, un pour Coffrane

Week-end encourageant pour les clubs neuchâtelois de 1re Ligue de football. Le FC La Chaux-de-Fonds a remporté un duel crucial pour le maintien, tandis que le FC Coffrane a arraché un point précieux à l’extérieur.

L'attaquant du FCC, Jeffrey Bryan Kabuya, a scellé le score à la 81e minute pour le FCC. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff). L'attaquant du FCC, Jeffrey Bryan Kabuya, a scellé le score à la 81e minute pour le FCC. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff).

Les clubs neuchâtelois de 1re Ligue de football ont réalisé une bonne opération ce week-end. Le FC La Chaux-de-Fonds s’est imposé 2-0 samedi à La Charrière face à La Sarraz-Eclépens. Kenneth Kabuya a lancé les siens dès la 2e minute, avant que Jeffrey Bryan Kabuya ne scelle la victoire en fin de match (81’). Grâce à ce succès, les Chaux-de-Fonniers reviennent à hauteur de leur adversaire du jour avec 10 points et quittent la place de lanterne rouge du championnat.

Le FC Coffrane, de son côté, a décroché un nul 2-2 sur le terrain du CS Chênois. Jordi Nsiala a signé un doublé, avec notamment un but égalisateur à la 88e minute. Les Vaudruziens restent douzièmes au classement, avec une courte avance de trois points sur la zone de relégation. /yca


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Défaite frustrante pour Bosna Neuchâtel

Défaite frustrante pour Bosna Neuchâtel

Football    Actualisé le 09.11.2025 - 08:56

Messi porte Miami vers les demi-finales de Conférence

Messi porte Miami vers les demi-finales de Conférence

Football    Actualisé le 09.11.2025 - 07:39

Super League: Lausanne a l'occasion de rejoindre Sion au classement

Super League: Lausanne a l'occasion de rejoindre Sion au classement

Football    Actualisé le 09.11.2025 - 04:33

Un sixème succès de rang pour le leader

Un sixème succès de rang pour le leader

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 22:37

Articles les plus lus

Premier League: Sunderland freine le leader

Premier League: Sunderland freine le leader

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 20:41

Un sixème succès de rang pour le leader

Un sixème succès de rang pour le leader

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 22:37

Super League: Lausanne a l'occasion de rejoindre Sion au classement

Super League: Lausanne a l'occasion de rejoindre Sion au classement

Football    Actualisé le 09.11.2025 - 04:33

Messi porte Miami vers les demi-finales de Conférence

Messi porte Miami vers les demi-finales de Conférence

Football    Actualisé le 09.11.2025 - 07:39

Un scénario renversant au Letzigrund

Un scénario renversant au Letzigrund

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 20:19

Premier League: Sunderland freine le leader

Premier League: Sunderland freine le leader

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 20:41

Un sixème succès de rang pour le leader

Un sixème succès de rang pour le leader

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 22:37

Super League: Lausanne a l'occasion de rejoindre Sion au classement

Super League: Lausanne a l'occasion de rejoindre Sion au classement

Football    Actualisé le 09.11.2025 - 04:33

Servette accueille Thoune, l'étonnant leader de Super League

Servette accueille Thoune, l'étonnant leader de Super League

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 04:33

Bundesliga: le Bayern Munich tenu en échec à Berlin

Bundesliga: le Bayern Munich tenu en échec à Berlin

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 17:37

Un scénario renversant au Letzigrund

Un scénario renversant au Letzigrund

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 20:19

Premier League: Sunderland freine le leader

Premier League: Sunderland freine le leader

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 20:41