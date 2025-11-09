Trois points pour le FCC, un pour Coffrane

Les clubs neuchâtelois de 1re Ligue de football ont réalisé une bonne opération ce week-end. Le FC La Chaux-de-Fonds s’est imposé 2-0 samedi à La Charrière face à La Sarraz-Eclépens. Kenneth Kabuya a lancé les siens dès la 2e minute, avant que Jeffrey Bryan Kabuya ne scelle la victoire en fin de match (81’). Grâce à ce succès, les Chaux-de-Fonniers reviennent à hauteur de leur adversaire du jour avec 10 points et quittent la place de lanterne rouge du championnat.

Le FC Coffrane, de son côté, a décroché un nul 2-2 sur le terrain du CS Chênois. Jordi Nsiala a signé un doublé, avec notamment un but égalisateur à la 88e minute. Les Vaudruziens restent douzièmes au classement, avec une courte avance de trois points sur la zone de relégation. /yca