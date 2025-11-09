Défaite frustrante pour Bosna Neuchâtel

Une défaite rageante pour Bosna Neuchâtel. Les joueurs d'Adan Rebronja se sont inclinés 2-1 samedi à Thoune en 2e ligue interrégionale de football.

Les Bernois ont ouvert le score à la 82e minute grâce à Matéo Jungo. Mabaku Djodjo Kinuani a égalisé pour Bosna deux minutes plus tard. Nil Dimitri Münger a ensuite inscrit le but décisif pour Thoune à la 93e minute. Tout s'est donc joué en moins de dix minutes dans cette partie.

Bosna occupe malgré tout la troisième place du groupe 2 de deuxième ligue interrégionale avec 25 points. /yca