Défaite frustrante pour Bosna Neuchâtel

Le FC Bosna Neuchâtel a été battu dans les arrêts de jeu en 2e ligue interrégionale de football ...
Défaite frustrante pour Bosna Neuchâtel

Le FC Bosna Neuchâtel a été battu dans les arrêts de jeu en 2e ligue interrégionale de football. Les Vaudruziens se sont inclinés 2-1 sur le terrain de Thoune M21 samedi.

Le FC Bosna Neuchâtel a laissé filer un point à Thoune. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Le FC Bosna Neuchâtel a laissé filer un point à Thoune. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Une défaite rageante pour Bosna Neuchâtel. Les joueurs d'Adan Rebronja se sont inclinés 2-1 samedi à Thoune en 2e ligue interrégionale de football. 

Les Bernois ont ouvert le score à la 82e minute grâce à Matéo Jungo. Mabaku Djodjo Kinuani a égalisé pour Bosna deux minutes plus tard. Nil Dimitri Münger a ensuite inscrit le but décisif pour Thoune à la 93e minute. Tout s'est donc joué en moins de dix minutes dans cette partie.

Bosna occupe malgré tout la troisième place du groupe 2 de deuxième ligue interrégionale avec 25 points. /yca 


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Trois points pour le FCC, un pour Coffrane

Trois points pour le FCC, un pour Coffrane

Football    Actualisé le 09.11.2025 - 08:15

Messi porte Miami vers les demi-finales de Conférence

Messi porte Miami vers les demi-finales de Conférence

Football    Actualisé le 09.11.2025 - 07:39

Super League: Lausanne a l'occasion de rejoindre Sion au classement

Super League: Lausanne a l'occasion de rejoindre Sion au classement

Football    Actualisé le 09.11.2025 - 04:33

Un sixème succès de rang pour le leader

Un sixème succès de rang pour le leader

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 22:37

Articles les plus lus

Premier League: Sunderland freine le leader

Premier League: Sunderland freine le leader

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 20:41

Un sixème succès de rang pour le leader

Un sixème succès de rang pour le leader

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 22:37

Super League: Lausanne a l'occasion de rejoindre Sion au classement

Super League: Lausanne a l'occasion de rejoindre Sion au classement

Football    Actualisé le 09.11.2025 - 04:33

Messi porte Miami vers les demi-finales de Conférence

Messi porte Miami vers les demi-finales de Conférence

Football    Actualisé le 09.11.2025 - 07:39

Un scénario renversant au Letzigrund

Un scénario renversant au Letzigrund

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 20:19

Premier League: Sunderland freine le leader

Premier League: Sunderland freine le leader

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 20:41

Un sixème succès de rang pour le leader

Un sixème succès de rang pour le leader

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 22:37

Super League: Lausanne a l'occasion de rejoindre Sion au classement

Super League: Lausanne a l'occasion de rejoindre Sion au classement

Football    Actualisé le 09.11.2025 - 04:33

Servette accueille Thoune, l'étonnant leader de Super League

Servette accueille Thoune, l'étonnant leader de Super League

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 04:33

Bundesliga: le Bayern Munich tenu en échec à Berlin

Bundesliga: le Bayern Munich tenu en échec à Berlin

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 17:37

Un scénario renversant au Letzigrund

Un scénario renversant au Letzigrund

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 20:19

Premier League: Sunderland freine le leader

Premier League: Sunderland freine le leader

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 20:41