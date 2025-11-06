Un championnat de 2e ligue « très homogène »

C’est l’avis du journaliste neuchâtelois spécialisé dans le football régional François Treuthardt, à l’aube de la pause hivernale. Le FC Bôle domine les débats, alors que le néo-promu Kosova Neuchâtel est dans le trio de tête. Analyse :
Le FC Bôle va passer l’hiver dans la peau de leader de 2e ligue. Alors qu’il reste une rencontre à jouer samedi et deux autres reprogrammées au mois de mars, les footballeurs de la région arrivent à la pause hivernale. L’occasion de faire un premier bilan de ce début de championnat. Un bilan en plusieurs parties, analyse François Treuthardt journaliste spécialisé dans le football régional pour le site Littoral foot. Le FC Kosova Neuchâtel, néo-promu, est à sa place, en haut du classement, même si « il a été un peu plus embêté » que ce à quoi François Treuthardt s’attendait. Le grand dominant est le FC Bôle qui a « la meilleure attaque, la meilleure défense, et qui est invaincu tant à la maison qu’à l’extérieur ». « On sent un collectif qui est bien huilé et c’est une machine qui tourne très bien pour l’instant », analyse le journaliste.
François Treuthardt : « J’ai rarement vu un championnat aussi serré. »
Des néo-promus aux fortunes diverses
Trois équipes ont rejoint le championnat de 2e ligue cette saison : le FC Kosova Neuchâtel, le FC Colombier et le FC Lignières. Le premier a commencé la saison par un flamboyant 9-0 contre Marin-Sports, mais a ensuite fait face à quelques difficultés. Pour François Treuthardt, ce n’est pas une surprise de les voir dans le trio de tête avant la pause hivernale. « C’est un néo-promu qui monte et qui dit : il y a de bonnes ressources, des transferts intéressants […] un effectif assez riche, mais peut-être qu’ils se voyaient plus haut tout de suite », détaille le journaliste.
« C’est un club qui a déjà changé d’entraîneur, ça veut dire qu’il y a une certaine pression. »
Pour les autres « petits nouveaux », c’est un peu plus compliqué. Colombier est actuellement 11e, juste devant Lignières. Mais pour François Treuthardt, les deux équipes ne sont de loin pas larguées : « Elles sont loin d’être hors de course ! »
« Colombier et Lignières vont vouloir s’accrocher. »
Lignières a encore un match à disputer avant la trêve hivernale : ce sera samedi sur le terrain du FC Cortaillod. /lgn