Un championnat de 2e ligue « très homogène »

Le FC Bôle va passer l’hiver dans la peau de leader de 2e ligue. Alors qu’il reste une rencontre à jouer samedi et deux autres reprogrammées au mois de mars, les footballeurs de la région arrivent à la pause hivernale. L’occasion de faire un premier bilan de ce début de championnat. Un bilan en plusieurs parties, analyse François Treuthardt journaliste spécialisé dans le football régional pour le site Littoral foot. Le FC Kosova Neuchâtel, néo-promu, est à sa place, en haut du classement, même si « il a été un peu plus embêté » que ce à quoi François Treuthardt s’attendait. Le grand dominant est le FC Bôle qui a « la meilleure attaque, la meilleure défense, et qui est invaincu tant à la maison qu’à l’extérieur ». « On sent un collectif qui est bien huilé et c’est une machine qui tourne très bien pour l’instant », analyse le journaliste.