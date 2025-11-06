Le FC Coffrane s’incline face à Meyrin

Face à un relégable de 1re Ligue de football, le FC Coffrane devait s’imposer pour pouvoir prendre de la distance avec la barre, mais les Vaudruziens n’y sont pas parvenus mercredi au Stade des Chézards à Colombier. Les joueurs de Christophe Droz et Aziz Kebbal ont mené au score par deux fois avant de s’incliner 3-2.

Alexandre Perrot a ouvert la marque à la 10e minute de jeu. Six minutes plus tard, Meyrin est revenu à égalité. Jordi Nsiala a permis aux Vaudruziens de reprendre une longueur d’avance à la 21e, mais cet avantage n’a duré que trois minutes. C’est finalement à la 54e que le Meyrinois Elisio Antunes a permis au 15e du classement et deuxième relégable de s’imposer et de revenir à seulement quatre points de Coffrane, qui pointe au 13e rang avec 12 unités. À noter encore que Guilherme Roque De Morais a été explusé pour un deuxième avertissement en fin de match.

Pour leur prochaine rencontre, les Neuchâtelois se rendront à Chêne-Bourg sur la pelouse du CS Chênois samedi à 17h00. /yca