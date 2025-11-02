Le premier grand rendez-vous du Chaux-de-Fonnier Marco Correia

Le défenseur droit intégré aux juniors du FC Bâle va vivre son premier grand rendez-vous international dès mardi au Qatar : la Coupe du monde avec l’équipe de Suisse de football des moins de 18 ans. Portrait.
Un Chaux-de-Fonnier va participer à la Coupe du monde de football avec l’équipe de Suisse des moins de 18 ans qui commence mardi au Qatar : Marco Correia, défenseur droit de 17 ans, formé au FCC, qui évolue depuis trois ans avec les juniors du FC Bâle. Les Suisses affronteront la Côte d’Ivoire, la Corée du Sud et le Mexique. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la suite de la compétition, ainsi que les huit meilleurs troisièmes.
« C’est la première fois que je vis quelque chose d’aussi grand. C’est une fierté, un privilège de pouvoir être là. On a une bonne équipe et de grandes chances d’aller loin », déclare Marco Correia.
Ce Chaux-de-Fonnier a grandi dans une famille de footballeurs. Son père était arbitre, son frère et son demi-frère joueurs. J’avais toujours une balle au pied à la maison », se souvient le jeune international. Sa grande qualité ? « Peut-être le mental. » Son moteur ? « Le fait de rendre fiers mes parents, de leur rendre tout ce qu’ils m'ont donné. »
Marco Correia : « C'était un peu toute la famille qui jouait au foot. »
Après avoir rejoint Xamax pendant six mois et été repéré par une vieille connaissance, l’ancien assistant de Gilbert Gress, Rudi Naegeli, Marco Correia a pris la décision à 14 ans de s’exiler au FC Bâle. « Au début, c’était compliqué, à cause de la langue, je n’avais pas de repères, pas de potes, pas de famille. Mais je m’adapte facilement et c’est devenu facile », raconte le jeune homme.
Puis la première grosse blessure est arrivée. « J’ai eu trois opérations, les ligaments croisés et le ménisque deux fois, et toutes les complications qui vont avec », se souvient le Chaux-de-Fonnier. Mais à force de « persistance, de travail, de détermination, je n’ai pas lâché, j’ai tout mis en œuvre pour revenir aussi fort qu’avant ». Et le voici au Qatar pour la Coupe du monde avec l’équipe de Suisse des moins de 18 ans, Marco Correia ! /vco