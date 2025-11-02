Le premier grand rendez-vous du Chaux-de-Fonnier Marco Correia

Un Chaux-de-Fonnier va participer à la Coupe du monde de football avec l’équipe de Suisse des moins de 18 ans qui commence mardi au Qatar : Marco Correia, défenseur droit de 17 ans, formé au FCC, qui évolue depuis trois ans avec les juniors du FC Bâle. Les Suisses affronteront la Côte d’Ivoire, la Corée du Sud et le Mexique. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la suite de la compétition, ainsi que les huit meilleurs troisièmes.

« C’est la première fois que je vis quelque chose d’aussi grand. C’est une fierté, un privilège de pouvoir être là. On a une bonne équipe et de grandes chances d’aller loin », déclare Marco Correia.

Ce Chaux-de-Fonnier a grandi dans une famille de footballeurs. Son père était arbitre, son frère et son demi-frère joueurs. J’avais toujours une balle au pied à la maison », se souvient le jeune international. Sa grande qualité ? « Peut-être le mental. » Son moteur ? « Le fait de rendre fiers mes parents, de leur rendre tout ce qu’ils m'ont donné. »