Le terrain du FC Coffrane a pris l'eau

Le FC Coffrane a été privé de match, ce dimanche en 1re Ligue de football. La pelouse vaudruzienne était impraticable en raison des abondantes précipitations de ces derniers jours et la rencontre prévue face à Echallens Région a dû être renvoyée. Mais l'équipe neuchâteloise ne sera pas trop longtemps au repos, puisqu'elle recevra Meyrin mercredi (20h30) à... Colombier, le terrain du FC Coffrane ne bénéficiant pas d'éclairage. /vco