Dix matches, un seul point : l’affreuse série en cours de Xamax à Wil

Comment expliquer la longue traversée du désert au Bergholz après ce succès ? Les suiveurs de Xamax restent aussi muets qu’ont été les attaquants « rouge et noir » devant les buts saint-gallois : Wil n’est pas un cador de la ligue, le stade saint-gallois, sa pelouse synthétique et ses supporters n’ont rien d’un enfer. Et pourtant Xamax reste là-bas sur 9 défaites et un match nul 0-0, avec un passif de 16 buts.





Demhasaj a marqué plus de buts à lui tout seul que tout le FC Wil

La seule explication rationnelle semble être que… Wil est la bête noire de Xamax, tout simplement. Sur le site de la Swiss Football League, on apprend que Wil n’a jamais battu aucun club actuel de Challenge League autant que Xamax : les Saint-Gallois ont battu les Neuchâtelois 17 fois, y compris à la Maladière.

Essayons l'humour : et si Igor Djuric proposait ses services à Anthony Braizat juste pour ce match au Bergholz ? « Je pense qu’il n’a pas besoin de moi », sourit l’ancien arrière. « Les joueurs savent quoi faire. C’est le moment de stopper cette série négative à Wil. »

Ces propos sonnent juste : avec ses 5 points en 11 matches, Wil n’a jamais connu pire départ en 22 saisons de Challenge League. Et Xamax s’est imposé 3-1 à la Maladière au premier tour. Et à lui seul, avec ses 10 buts, le Xamaxien Shkelqim Demhasaj a marqué plus que toute l’équipe saint-galloise réunie cette saison...