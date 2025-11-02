Dix matches, un seul point : l’affreuse série en cours de Xamax à Wil

Neuchâtel Xamax rend visite à sa bête noire ce dimanche en Challenge League de football. Les « rouge et noir » jouent contre Wil à 14h au Bergholz, le stade saint-gallois dans lequel le club neuchâtelois n’a plus gagné depuis plus de 7 ans et demi. La dernière victoire de Xamax à Wil remonte en effet au 9 avril 2018. C’était avant que les Neuchâtelois remontent pour deux saisons en Super League. Le club de la Maladière était à l’époque entraîné par Michel Decastel et son équipe s’était imposée 3-2 grâce notamment à une réussite d’Igor Djuric.
Le défenseur central avait pour l’occasion marqué l’un de ses trois seuls buts inscrits en six ans sous le maillot rouge et noir. Aujourd’hui retraité du football à 37 ans, il se souvient que « c’était l’année de la montée. On allait partout en Suisse et on gagnait tous les matches. J’avais gagné un duel en défense, j’étais parti en contre et arrivé jusque dans les cinq mètres. Et là j’ai fait un crochet et j’ai shooté avec le pied gauche, que j’utilisais juste pour marcher », se marre cet ancien favori du public « rouge et noir ».
Igor Djuric : « C'était l'année de la montée. On allait partout en Suisse et on gagnait tous les matches. »
Comment expliquer la longue traversée du désert au Bergholz après ce succès ? Les suiveurs de Xamax restent aussi muets qu’ont été les attaquants « rouge et noir » devant les buts saint-gallois : Wil n’est pas un cador de la ligue, le stade saint-gallois, sa pelouse synthétique et ses supporters n’ont rien d’un enfer. Et pourtant Xamax reste là-bas sur 9 défaites et un match nul 0-0, avec un passif de 16 buts.
Demhasaj a marqué plus de buts à lui tout seul que tout le FC Wil
La seule explication rationnelle semble être que… Wil est la bête noire de Xamax, tout simplement. Sur le site de la Swiss Football League, on apprend que Wil n’a jamais battu aucun club actuel de Challenge League autant que Xamax : les Saint-Gallois ont battu les Neuchâtelois 17 fois, y compris à la Maladière.
Essayons l'humour : et si Igor Djuric proposait ses services à Anthony Braizat juste pour ce match au Bergholz ? « Je pense qu’il n’a pas besoin de moi », sourit l’ancien arrière. « Les joueurs savent quoi faire. C’est le moment de stopper cette série négative à Wil. »
Ces propos sonnent juste : avec ses 5 points en 11 matches, Wil n’a jamais connu pire départ en 22 saisons de Challenge League. Et Xamax s’est imposé 3-1 à la Maladière au premier tour. Et à lui seul, avec ses 10 buts, le Xamaxien Shkelqim Demhasaj a marqué plus que toute l’équipe saint-galloise réunie cette saison...
« [Anthony Braizat] n'a pas besoin de moi. Les joueurs savent quoi faire. »
Il y aura quatre absents côté xamaxien pour cette partie : Liridon Mulaj, Jetmir Krasniqi et Elmedin Zahaj sont signalés blessés et Diogo Carraco est suspendu. /vco