Le FCC laisse sa place de lanterne rouge à Meyrin

Les Chaux-de-Fonniers ont remporté leur deuxième succès de la saison en 1re Ligue de football, en allant battre les Genevois 1-0 samedi dans le duel des mal classés.

Antonio Baldi (à gauche) et ses joueurs ne sont plus derniers de leur groupe en 1re Ligue (photo : archives, Bertrand Pfaff). Antonio Baldi (à gauche) et ses joueurs ne sont plus derniers de leur groupe en 1re Ligue (photo : archives, Bertrand Pfaff).

Le FC La Chaux-de-Fonds a remporté le duel de cancres dans le groupe I de 1re Ligue de football. Les « jaune et bleu » sont allés s’imposer 1-0 à Meyrin. La réussite de Elhadj Alassane Diallo à la 22e minute de jeu a suffi aux visiteurs face à la pire attaque de la catégorie. Ce deuxième succès de la saison permet aux Chaux-de-Fonniers d’abandonner la place de lanterne rouge à leur adversaire genevois. Les joueurs d’Antonio Baldi sont toujours sous la barre avec 7 points en 12 matches. Samedi prochain, le FCC jouera un nouveau « match à six points » en recevant La Sarraz-Eclépens, une formation vaudoise qui ne possède que trois unités d’avance sur les Chaux-de-Fonniers. /vco 


