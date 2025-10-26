Pas de match pour Coffrane

La rencontre entre Coffrane - Meyrin, qui devait se tenir dimanche en 1re Ligue de football ...
La rencontre entre Coffrane - Meyrin, qui devait se tenir dimanche en 1re Ligue de football, a été renvoyée. En raison d'un terrain jugé impraticable. 

Le terrain du Centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane a été jugé impraticable. La rencontre de 1re Ligue de football entre le FC Coffrane (12e du classement) et le FC Meyrin (avant-dernier), qui devait se tenir dimanche, a été renvoyée à des jours moins pluvieux. /mne 



 

