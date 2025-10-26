Le FC Bosna Neuchâtel impuissant contre le leader

Le pensionnaire des Geneveys-sur-Coffrane a perdu 1-0 samedi sur le terrain du FC Müri-Gümligen ...
Le pensionnaire des Geneveys-sur-Coffrane a perdu 1-0 samedi sur le terrain du FC Müri-Gümligen, leader incontesté de son groupe de 2e ligue interrégionale de football.

Les joueurs du FC Bosna n'ont pas résisté au leader. (photo : Bertrand Pfaff) Les joueurs du FC Bosna n'ont pas résisté au leader. (photo : Bertrand Pfaff)

 


 

