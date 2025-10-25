Le FC La Chaux-de-Fonds perd encore et toujours

L’équipe d’Antonio Baldi s’est inclinée 3-1 contre les espoirs de Sion, samedi sur sol valaisan ...
L’équipe d’Antonio Baldi s’est inclinée 3-1 contre les espoirs de Sion, samedi sur sol valaisan, en 1re Ligue de football. Elle ne quitte pas la lanterne rouge du classement.

Le but de Sekou Conde n'aura servi à rien. (photo : Bertrand Pfaff) Le but de Sekou Conde n'aura servi à rien. (photo : Bertrand Pfaff)

Le FC La Chaux-de-Fonds a concédé sa neuvième défaite en onze matches, dans le cadre du championnat de 1re ligue de football. La troupe d’Antonio Baldi s’est inclinée 3-1 samedi sur sol valaisan face aux espoirs de Sion. Le FCC a connu un méchant passage à vide entre la 18e et 23e minute, en encaissant deux buts. Sekou Conde redonnait toutefois de l’espoir au FCC, en scorant à un quart d’heure de la fin. Sa réussite a été inutile : le club chaux-de-fonnier n’est pas parvenu à éviter une nouvelle déconvenue, puisqu’il a encore capitulé une troisième fois à sept minutes du terme.

Au classement du groupe 1 de 1re Ligue, il reste donc toujours scotché à la dernière place. /mne


