Victoire bernoise pour Bosna

En 2e ligue interrégionale de football, Bosna Neuchâtel est allé battre Bosporus 1-0 mercredi ...
Victoire bernoise pour Bosna

En 2e ligue interrégionale de football, Bosna Neuchâtel est allé battre Bosporus 1-0 mercredi soir.

Muhidin Becirovic a signé l'unique but de la partie. (Photo : Bertrand Pfaff). Muhidin Becirovic a signé l'unique but de la partie. (Photo : Bertrand Pfaff).

Le déplacement en valait la peine pour le FC Bosna Neuchâtel. En 2e ligue interrégionale de football, les joueurs d’Adan Rebronja se sont imposés mercredi soir contre l’ancienne équipe de leur entraîneur, le FC Bosporus. À Wyler dans le canton de Berne, ils l’ont emporté 1-0. L’unique réussite neuchâteloise a été l’œuvre de Muhidin Becirovic.

Au classement, Bosna occupe le 3e rang avec 22 points. Prochain rendez-vous pour l’équipe neuchâteloise : un autre déplacement bernois, samedi à 16h, sur le terrain de Muri-Gümligen. /jhi


