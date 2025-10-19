Pas de Coupe de Suisse pour le FC Coffrane

La formation vaudruzienne de 1re Ligue s’est inclinée 2-0 face au FC Courtételle ce dimanche ...
La formation vaudruzienne de 1re Ligue s’est inclinée 2-0 face au FC Courtételle ce dimanche lors du premier tour des qualifications pour la prochaine Coupe de Suisse de football. À domicile, Coffrane n’a pas su réagir aux deux buts inscrits en tout début de partie par l’équipe jurassienne du même rang.

Le FC Coffrane n'a pas su trouver le chemin des filets du FC Courtételle  ce dimanche lors du premier tour des qualifications pour la prochaine Coupe de Suisse. (Photo d'archive : Bertrand Pfaff) Le FC Coffrane n'a pas su trouver le chemin des filets du FC Courtételle  ce dimanche lors du premier tour des qualifications pour la prochaine Coupe de Suisse. (Photo d'archive : Bertrand Pfaff)

La prochaine Coupe de Suisse se disputera sans le FC Coffrane. La formation vaudruzienne de 1re Ligue s’est inclinée à domicile 2-0 face au FC Courtételle ce dimanche lors du premier tour des qualifications de la prochaine compétition. Menés rapidement de deux buts (9', 16') , les joueurs de Christophe Droz et Aziz Kebbal n’ont pas réussi à faire naitre le doute chez la formation jurassienne du même rang.

Le FC Coffrane occupe la 12e place de son championnat et aura l’occasion de se rattraper dimanche prochain face au FC Meyrin, actuel avant-dernier du groupe./Ave


