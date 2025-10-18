Le FCC passe au forceps

Le FC La Chaux-de-de-Fonds s’en sort. Opposés au FC Bassecourt au premier tour des qualifications pour la prochaine Coupe de Suisse de football, les « jaune et bleu », se sont imposés 6-5 après les tirs au but samedi après-midi. Le score était de 1-1 au terme du temps réglementaire entre les deux formations de 1re Ligue.

Le FCC a toutefois eu très chaud dans cette partie. Les hommes d’Antonio Baldi ont en effet égalisé à la 91e minute de jeu grâce à magnifique frappe de Jeffrey Kazenga, avant de voir leur adversaire manquer un penalty en toute fin de prolongation. Au final, lors de la fatidique séance des tirs au but, les Chaux-de-Fonniers n’ont pas tremblé en trouvant la faille lors de leurs cinq tentatives.

Le FC La Chaux-de-Fonds devra encore franchir un 2e tour de qualifications s’il entend disputer la prochaine Coupe de Suisse. Cette prochaine étape aura lieu en mars 2026. /gjo