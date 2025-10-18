Bosna s’incline, Saint-Blaise s’écroule

Le FC Bosna perd son duel de haut de tableau. Le club vaudruzien s’est incliné 2-1 samedi après-midi face au CS Romontois en 2e ligue interrégionale de football. Face au 2e du classement, les joueurs des Geneveys-sur-Coffrane ont concédé leur deuxième défaite de la saison, malgré une réussite de Muhidin Becirovic à la 71e minute de jeu.

De son côté, le FC Saint-Blaise a pris l’eau face au leader du classement. La formation des Fourches a été fessée 5-0 par Müri-Gümlingen. Les locaux n'ont pas eu le temps d'y croire dans cette partie puisque le score était déjà de 4-0 à la pause.

Au classement, le FC Bosna reste à la 3e place, mais compte désormais six points de retard sur les deux leaders. Le FC Saint-Blaise recule, lui, au 7e rang. /gjo