Anthony Braizat : « À Xamax, il n’y a pas de onze de base. »

Le coach « rouge et noir » nous livre ses critères de sélection pour construire son équipe titulaire avant la rencontre de Challenge League de football de ce vendredi soir à 20h15 contre Étoile Carouge.
Aucun joueur n’est intouchable à Neuchâtel Xamax. Ce sont les mots de l’entraîneur xamaxien Anthony Braizat avant la rencontre de Challenge League de football de ce vendredi soir sur la pelouse d’Étoile Carouge. À 20h15, y aura-t-il des changements dans l’alignement « rouge et noir » après la défaite à domicile 2-0 contre Stade Lausanne-Ouchy ? Tout du moins, Anthony Braizat l’assure, les choses ne sont jamais figées dans son vestiaire : « Il n’y a pas un onze de base, il n’y a pas de joueurs qui sont intouchables. »
Lorsqu’il « fait sa popote de guerre », le Français s’appuie sur plusieurs critères. Il prend en compte les résultats, les joueurs présents lors d’une victoire ou d’une défaite, mais aussi la performance individuelle de chacun lorsqu’il a été sur le terrain. Pour Anthony Braizat, la concurrence c’est très important : « c’est ce qui fait grandir une équipe », explique-t-il.
Bataille pour une place en défense
Il évoque notamment le cas de Michaël Fachinetti et Jonathan Fontana qui bataillent pour une place de titulaire sur le flanc gauche de la défense neuchâteloise. Le natif de Saint-Raphaël, dans le sud de la France, explique qu’il « croit beaucoup » en Jonathan Fontana et que Michaël Fachinetti a signé de bonnes performances ces derniers temps. Le technicien peut être satisfait d'avoir le choix à ce poste, contrairement à celui de latéral droit qu'occupe Léo Seydoux. Cependant, ce dernier n'a plus de concurrent depuis la blessure de Jetmir Krasniqi.
Concernant la défense centrale, il souligne le duel entre Yoan Epitaux et Lavdrim Hajrulahu : « Yoan Epitaux a eu sa chance en début de saison, il l’a bien prise, il a fait de bonnes choses. Après Lavrdim Hajrulahu et Léon Bergsma se sont ensuite démarqués. On a pu faire trois résultats positifs. Là, peut-être que Yoan reviendra dans l’équipe parce qu’il y a eu une contre-performance contre Stade Lausanne-Ouchy. » Rien ne semble donc figé, et les choses pourraient évoluer dès vendredi, mais également au fil de la saison.
Anthony Braizat : « Dès qu’il y a contre-performance, il y a un changement. »
Altin Azemi et cie en formation
En ce qui concerne la jeune garde de Neuchâtel Xamax, Anthony Braizat estime que des joueurs comme Altin Azemi et Francesco Lentini doivent encore apprendre avant de prétendre à davantage de temps de jeu. « Les jeunes, il faut qu’ils se forment, il faut qu’ils se structurent. »
Pour les amener à maturité le plus rapidement possible, le Sudiste compte sur les cadres de l’équipe : « Il faut les encadrer et il faut les aider. Ce n’est pas à eux de faire la différence. C’est à nos anciens, à nos joueurs charismatiques de le faire. »
« Quand on est mauvais, je n’en veux pas aux jeunes. »
Le cas Eris Abedini
Revenu cet été d’une expérience d’un an à l’étranger, le milieu de terrain xamaxien Eris Abedini ne convainc pas pleinement en ce début de saison. Depuis plusieurs rencontres, le Tessinois quitte la pelouse aux alentours de la 60e minute de jeu. « C’est un choix tactique pour faire entrer des joueurs un peu plus techniques », explique Anthony Braizat.
L’entraîneur neuchâtelois ajoute qu’Eris Abedini reste un joueur « très important devant la défense pour la fermeture de l’axe ». C’est donc pour son impact défensif que le Tessinois conserve, pour l’heure, une place de titulaire.
« Il doit apporter de la performance pour continuer à rester sur le terrain. »
Pour savoir si des changements seront faits dans l’effectif xamaxien pour la rencontre de ce vendredi sur la pelouse d’Étoile Carouge, rendez-vous sur RTN dès 20h00 avec le commentaire de Darryl Jeanneret. /yca