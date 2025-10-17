Anthony Braizat : « À Xamax, il n’y a pas de onze de base. »

Aucun joueur n’est intouchable à Neuchâtel Xamax. Ce sont les mots de l’entraîneur xamaxien Anthony Braizat avant la rencontre de Challenge League de football de ce vendredi soir sur la pelouse d’Étoile Carouge. À 20h15, y aura-t-il des changements dans l’alignement « rouge et noir » après la défaite à domicile 2-0 contre Stade Lausanne-Ouchy ? Tout du moins, Anthony Braizat l’assure, les choses ne sont jamais figées dans son vestiaire : « Il n’y a pas un onze de base, il n’y a pas de joueurs qui sont intouchables. »

Lorsqu’il « fait sa popote de guerre », le Français s’appuie sur plusieurs critères. Il prend en compte les résultats, les joueurs présents lors d’une victoire ou d’une défaite, mais aussi la performance individuelle de chacun lorsqu’il a été sur le terrain. Pour Anthony Braizat, la concurrence c’est très important : « c’est ce qui fait grandir une équipe », explique-t-il.





Bataille pour une place en défense

Il évoque notamment le cas de Michaël Fachinetti et Jonathan Fontana qui bataillent pour une place de titulaire sur le flanc gauche de la défense neuchâteloise. Le natif de Saint-Raphaël, dans le sud de la France, explique qu’il « croit beaucoup » en Jonathan Fontana et que Michaël Fachinetti a signé de bonnes performances ces derniers temps. Le technicien peut être satisfait d'avoir le choix à ce poste, contrairement à celui de latéral droit qu'occupe Léo Seydoux. Cependant, ce dernier n'a plus de concurrent depuis la blessure de Jetmir Krasniqi.

Concernant la défense centrale, il souligne le duel entre Yoan Epitaux et Lavdrim Hajrulahu : « Yoan Epitaux a eu sa chance en début de saison, il l’a bien prise, il a fait de bonnes choses. Après Lavrdim Hajrulahu et Léon Bergsma se sont ensuite démarqués. On a pu faire trois résultats positifs. Là, peut-être que Yoan reviendra dans l’équipe parce qu’il y a eu une contre-performance contre Stade Lausanne-Ouchy. » Rien ne semble donc figé, et les choses pourraient évoluer dès vendredi, mais également au fil de la saison.