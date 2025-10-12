Saint-Blaise perd du terrain en 2e ligue inter, Bosna l'emporte

Les Saint-Blaisois se sont inclinés 2-0 samedi sur la pelouse du CS Romontois, 2e du groupe ...
Saint-Blaise perd du terrain en 2e ligue inter, Bosna l'emporte

Les Saint-Blaisois se sont inclinés 2-0 samedi sur la pelouse du CS Romontois, 2e du groupe II de 2e ligue interrégionale de football. De son côté, Bosna Neuchâtel a pris trois points.

L'entraîneur de St-Blaise Philippe Perret aurait préféré voir autre chose contre Romontois (photo : archives, Bertrand Pfaff). L'entraîneur de St-Blaise Philippe Perret aurait préféré voir autre chose contre Romontois (photo : archives, Bertrand Pfaff).

Une victoire et une défaite pour les clubs neuchâtelois de 2e ligue interrégionale de football, ce week-end. Bosna Neuchâtel reste dans le trio de tête grâce à son succès 2-0 contre Köniz 2-0. A domicile, les Vaudruziens ont fait la différence durant la première demi-heure. En revanche, Saint-Blaise s’est incliné sur le même score sur la pelouse du 2e du classement, le CS Romontois (1-0 à la mi-temps). Les Neuchâtelois perdent un rang et glissent à la 5e place du groupe II.

Samedi prochain, Bosna Neuchâtel reçoit Romontois et Saint-Blaise accueille le leader Müri-Gümlingen. /vco


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Le sélectionneur serbe démissionne

Le sélectionneur serbe démissionne

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 08:05

« L'incroyable » Johan Manzambi a encore frappé

« L'incroyable » Johan Manzambi a encore frappé

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 04:03

Qualification de la Coupe du monde: succès portugais tardif

Qualification de la Coupe du monde: succès portugais tardif

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 22:45

Erling Haaland n'en finit pas de marquer

Erling Haaland n'en finit pas de marquer

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 21:59

Articles les plus lus

Erling Haaland n'en finit pas de marquer

Erling Haaland n'en finit pas de marquer

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 21:59

Qualification de la Coupe du monde: succès portugais tardif

Qualification de la Coupe du monde: succès portugais tardif

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 22:45

« L'incroyable » Johan Manzambi a encore frappé

« L'incroyable » Johan Manzambi a encore frappé

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 04:03

Le FCC gagne enfin en 1re Ligue de football

Le FCC gagne enfin en 1re Ligue de football

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 07:31

L’ex-Xamaxien Zachary Athekame appelé par Murat Yakin

L’ex-Xamaxien Zachary Athekame appelé par Murat Yakin

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 11:40

Erling Haaland n'en finit pas de marquer

Erling Haaland n'en finit pas de marquer

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 21:59

Qualification de la Coupe du monde: succès portugais tardif

Qualification de la Coupe du monde: succès portugais tardif

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 22:45

Le FCC gagne enfin en 1re Ligue de football

Le FCC gagne enfin en 1re Ligue de football

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 07:31

Zachary Athekame rejoint le groupe suisse en Slovénie

Zachary Athekame rejoint le groupe suisse en Slovénie

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 11:09

L’ex-Xamaxien Zachary Athekame appelé par Murat Yakin

L’ex-Xamaxien Zachary Athekame appelé par Murat Yakin

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 11:40

Le FC Coffrane prend un point in extremis

Le FC Coffrane prend un point in extremis

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 11:50

Le FCC gagne enfin en 1re Ligue de football

Le FCC gagne enfin en 1re Ligue de football

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 07:31