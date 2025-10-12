Saint-Blaise perd du terrain en 2e ligue inter, Bosna l'emporte

Une victoire et une défaite pour les clubs neuchâtelois de 2e ligue interrégionale de football, ce week-end. Bosna Neuchâtel reste dans le trio de tête grâce à son succès 2-0 contre Köniz 2-0. A domicile, les Vaudruziens ont fait la différence durant la première demi-heure. En revanche, Saint-Blaise s’est incliné sur le même score sur la pelouse du 2e du classement, le CS Romontois (1-0 à la mi-temps). Les Neuchâtelois perdent un rang et glissent à la 5e place du groupe II.

Samedi prochain, Bosna Neuchâtel reçoit Romontois et Saint-Blaise accueille le leader Müri-Gümlingen. /vco