Le FCC gagne enfin en 1re Ligue de football

Le défenseur Antony Salvador et ses coéquipiers ont débloqué leur compteur samedi (photo : archives, Bertrand Pfaff). Le défenseur Antony Salvador et ses coéquipiers ont débloqué leur compteur samedi (photo : archives, Bertrand Pfaff).

Il aura fallu 10 matches cette saison en 1re Ligue de football, mais le FC La Chaux-de-Fonds a fini par y arriver. Les « jaune et bleu » ont battu Stade-Payerne 4-1 samedi au stade de la Charrière, grâce notamment à deux buts de Nathan Lumingo. Le FCC remporte ainsi sa première victoire de l’exercice. Les locaux étaient pourtant menés 1-0 jusqu’à la 36e minute de jeu. Le FCC possède désormais 4 points au classement. Les joueurs d’Antonio Baldi joueront leur prochain match le 25 octobre sur la pelouse des moins de 21 ans du FC Sion. /vco 


 

