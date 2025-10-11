Le FC Coffrane fait match nul

La formation vaudruzienne a tenu en échec le FC Portalban/Gletterens sur le score de 2-2 vendredi ...
Le FC Coffrane fait match nul

La formation vaudruzienne a tenu en échec le FC Portalban/Gletterens sur le score de 2-2 vendredi soir. Le club de 1re ligue a obtenu l’égalisation dans les dernières minutes de jeu.

Tony Briançon a égalisé à la 90e minute.  Tony Briançon a égalisé à la 90e minute. 

Une égalisation sur le fil. Le FC Coffrane a terminé sa rencontre avec le FC Portalban/Gletterens sur le score de 2-2 vendredi soir. Le club vaudruzien a ouvert la marque à la 27e minute, puis a marqué un deuxième but à la 90e sur la pelouse du club fribourgeois. Le FC Coffrane se positionne actuellement à la 11e place du classement de 1re ligue./ecr


 

