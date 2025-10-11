L’ex-Xamaxien Zachary Athekame appelé par Murat Yakin

Murat Yakin fait appel à un renfort au lendemain de la victoire de la Suisse en Suède (2-0). L'ex-Xamaxien Zachary Athekame va rejoindre le groupe helvétique en Slovénie ce samedi, a annoncé l'ASF. Le latéral droit de l'AC Milan (20 ans) a joué vendredi soir avec l'équipe de Suisse M21 contre l'Islande à Lucerne (0-0). Le Genevois n'avait jusqu'à présent jamais été sélectionné avec les A.

Aucun forfait n'a été annoncé pour justifier cet appel. Mais le défenseur vaudois Isaac Schmidt n'a pas été aperçu vendredi lors de l'échauffement précédant le match contre la Suède. Interrogée par Keystone-ATS, l'ASF a indiqué que Schmidt souffrait d'une contusion à un pied depuis un entraînement à Saint-Gall, mais qu'il restait pour l'instant avec l'équipe. /ATS-vco