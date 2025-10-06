L'entraîneur du FCC ne baisse pas les bras

Le FC La Chaux-de-Fonds file du mauvais coton. Le club de football de La Charrière a encore perdu samedi et il reste collé à la dernière place de son groupe de 1re Ligue, avec un seul point engrangé en neuf matches. Et encore, cela remonte au 22 août, lors de la deuxième journée de championnat. Lors de l’exercice précédent, Antonio Baldi, avait réussi à éviter in extrémis la relégation de son équipe. Le coach du FCC espérait bien ne pas revivre une saison aussi difficile. C’est donc très mal parti.
Antonio Baldi ne cherche pas d’excuse. Mais il n’est pas aidé par l’instabilité de l’effectif chaux-de-fonnier. Le problème devient récurrent à La Charrière : chaque saison, pour ne pas dire demi-saison, le contingent de la 1re équipe est complètement remanié : « Le fait de changer toujours de joueurs, cela n’est pas évident. C’est difficile d’exposer ainsi notre manière de travailler. Mais en finalité, ce sont les joueurs qui choisissent. Et le club n’a pas la baguette magique pour boucler tous les joueurs que l’on aimerait conserver », relate Antonio Baldi
Antonio Baldi : « C’est clair qu’il y a de la frustration. »
Le président du FCC, Daniele Raffaele estime qu’il faudra évaluer la situation sportive au moment de la pause hivernale. Dans l’immédiat, il n’entend pas faire porter la seule responsabilité de ces résultats catastrophiques à son staff technique.
Antonio Baldi, lui, garde la tête haute : « Ce n’est pas dans mon tempérament de renoncer devant les difficultés. Je me remets perpétuellement en question, en essayant toujours d’analyser ce qu’on peut changer pour apporter quelque chose. La situation est difficile, mais je ne baisse pas les bras. »
« Pour l’instant, on prend semaine après semaine. »
Si le FCC est à la peine, il y a au minimum un élément positif à mettre à son actif. Le club de la Charrière occupe la tête du trophée M21 : selon ce classement établi par l’Association suisse de football, sur les 48 clubs de 1re ligue, il est celui qui a offert le plus de minute de jeu à des joueurs de moins de 21 ans. /mne