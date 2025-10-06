L'entraîneur du FCC ne baisse pas les bras

Le FC La Chaux-de-Fonds file du mauvais coton. Le club de football de La Charrière a encore perdu samedi et il reste collé à la dernière place de son groupe de 1re Ligue, avec un seul point engrangé en neuf matches. Et encore, cela remonte au 22 août, lors de la deuxième journée de championnat. Lors de l’exercice précédent, Antonio Baldi, avait réussi à éviter in extrémis la relégation de son équipe. Le coach du FCC espérait bien ne pas revivre une saison aussi difficile. C’est donc très mal parti.

Antonio Baldi ne cherche pas d’excuse. Mais il n’est pas aidé par l’instabilité de l’effectif chaux-de-fonnier. Le problème devient récurrent à La Charrière : chaque saison, pour ne pas dire demi-saison, le contingent de la 1re équipe est complètement remanié : « Le fait de changer toujours de joueurs, cela n’est pas évident. C’est difficile d’exposer ainsi notre manière de travailler. Mais en finalité, ce sont les joueurs qui choisissent. Et le club n’a pas la baguette magique pour boucler tous les joueurs que l’on aimerait conserver », relate Antonio Baldi