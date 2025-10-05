Saint-Blaise prend le dessus sur Bosna

Les deux formations neuchâteloises avaient rendez-vous samedi sur le terrain des Fourches pour un gros bras de fer. Les deux équipes sont plutôt en réussite depuis le début de la saison, rendant difficile tout pronostic avant la rencontre.

Cela s’est ressenti sur le terrain : le match est resté serré jusqu’au bout. Saint-Blaise, qui a inscrit l’unique but de la rencontre grâce à Thiago Miranda (61e), n’a jamais été à l’abri d’un retour au score de Bosna jusqu’au coup de sifflet final.





Les joueurs des inséparables Philippe Perret et Robert Lüthi décrochent donc trois points précieux et recollent à Bosna au classement. Les Vaudruziens sont cinquièmes, Saint-Blaise sixième. Les deux équipes comptent, toutes les deux, 13 points, à six longueurs du leader Muri-Gümligen.





La suite arrive rapidement pour Bosna Neuchâtel, qui affrontera Ueberstorf mercredi à 20h15 à Fontainemelon. Le FC Saint-Blaise, lui, bénéficiera d’un peu plus de repos avant de se déplacer samedi prochain sur la pelouse du CS Romontois. /yca