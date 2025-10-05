Le FCC n’en finit plus de perdre

Les jours se suivent et se ressemblent pour le FC La Chaux-de-Fonds. Les footballeurs de la Charrière ont concédé un nouveau revers 4-2 sur la pelouse de Monthey samedi en 1re Ligue de football. Il s’agit de la huitième défaite en neuf rencontres de championnat pour les hommes d’Antonio Baldi et Daniele Marzo.

La lanterne rouge avait pourtant bien entamé la rencontre. Les Chaux-de-Fonniers ont ouvert la marque dès la 2e minute de jeu par Nathan Lumingo. Dix minutes plus tard, Monthey revenait déjà à égalité. Après avoir encaissé le 2-1 à la 58e, les « jaune et bleu » ont répliqué par Sekou Condé à la 65e pour revenir à 2-2. Jusqu’à ce moment-là, ils avaient tenu tête à leur adversaire. La suite s’est avérée plus compliquée : le FCC a concédé deux nouveaux buts (73e et 93e) et a fini par s’incliner, malgré une belle résistance pendant près de 80 minutes.





Le FC La Chaux-de-Fonds reste dernier du classement avec un seul petit point, à six longueurs de la barre. Prochaine rencontre du FCC se jouera samedi prochain à 16h00 à la Charrière contre Stade-Payerne. /yca