Coffrane vaincu de peu

Les footballeurs vaudruziens se sont inclinés 1-0 samedi après-midi en 1re Ligue face à Prishtina ...
Coffrane vaincu de peu

Les footballeurs vaudruziens se sont inclinés 1-0 samedi après-midi en 1re Ligue face à Prishtina Bern. Le seul but de la rencontre a été inscrit à trois minutes du terme.

Aziz Kebbal (debout) et Christophe Droz (assis au bout du banc) peuvent regretter le point perdu face à Prishtina Bern. (Photo archives : Bertrand Pfaff) Aziz Kebbal (debout) et Christophe Droz (assis au bout du banc) peuvent regretter le point perdu face à Prishtina Bern. (Photo archives : Bertrand Pfaff)

Coffrane lâche un point en fin de match. Les footballeurs vaudruziens se sont inclinés 1-0 samedi face à Prishtina Bern en 1re Ligue de football. Les hommes de Christophe Droz et Aziz Kebbal ont tenu le choc durant 87 minutes avant d’encaisser le seul but de la rencontre.

Avec cette défaite à la raclette, Coffrane recule au 11e rang, à sept points de la barre.
Pour leur prochaine rencontre, les Vaudruziens se déplaceront vendredi sur la pelouse du FC Portalban/Gletterens à 20h00. /yca


