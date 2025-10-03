Neuchâtel Xamax perd à domicile face à Stade Lausanne-Ouchy 2-0

La Maladière n’a pas pu se satisfaire d’une victoire de Neuchâtel Xamax ce vendredi. La formation dirigée par Anthony Braizat a été battue par Stade Lausanne-Ouchy 2-0 dans le championnat de Challenge League. Les footballeurs neuchâtelois mettent fin à une série de trois victoires, deux en championnat et une en Coupe de Suisse. Développement suit. /sdu
