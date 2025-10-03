Le meilleur début de saison de Fabio Saiz

Le milieu de Neuchâtel Xamax a inscrit trois buts et délivré une passe décisive depuis le début de la saison de Challenge League de football. Ce vendredi soir, face au Stade Lausanne-Ouchy à 19h30, il espère continuer sur sa lancée et permettre aux siens de décrocher une troisième victoire consécutive.
Fabio Saiz vit un début de saison plein de réussite. Le joueur d’origine neuchâteloise est, depuis l’entame du championnat de Challenge League de football, l’un des éléments forts de Neuchâtel Xamax. Sauf surprise, il devrait être aligné dans le onze de base d’Anthony Braizat ce vendredi soir à 19h30 face au Stade Lausanne-Ouchy. « C’est devenu un joueur très important, un titulaire, pour l’instant, indiscutable », déclare l’entraîneur xamaxien à son sujet. Des mots que celui qui a effectué toute sa carrière à la Maladière a à cœur d’honorer : « Quand on se sent mis en valeur par le coach, ça fait du bien, ça nous motive », exprime Fabio Saiz.
Anthony Braizat : « Il est déterminant pour l’équipe. »
Et pourtant, tout n’a pas toujours été simple pour l’Hispano-Neuchâtelois. Depuis 2020, année de ses premières apparitions avec la première équipe de son club de cœur, Fabio Saiz a souvent été freiné par des blessures, retardant ainsi son avènement au sein de l’effectif. Mais cette saison, le milieu de terrain « rouge et noir » a pu l’envisager sans aucun pépin physique. « Cette préparation, j’ai pu la faire à 100%. Ça m’a aidé pour bien commencer cette saison », ajoute-t-il.
Fabio Saiz : « Les dernières saisons, j’ai souvent eu des pépins physiques pendant la préparation. Ça jouait en ma défaveur. »
Réussir la passe de trois
La rencontre de vendredi face au Stade Lausanne-Ouchy conclut le premier tour de championnat. Les « rouge et noir » pointent à la quatrième place du classement et ont l’opportunité de signer un troisième succès de rang, ce qui leur permettrait de rester accrochés au wagon de tête. Fabio Saiz espère que son équipe continuera sur cette dynamique face à un adversaire qui la talonne au classement : « Ça va être un match important pour notre tour, histoire de bien terminer ce premier quart de saison », explique-t-il.
Fabio Saiz : « On veut rester accrochés à ce haut de tableau. »
Le match entre Neuchâtel Xamax et le Stade Lausanne-Ouchy sera commenté en direct sur RTN par Jean-Paul Picci et son consultant Mirco Capelli dès 19h15.
Par ailleurs, une émission spéciale de l’Esplanade de la Maladière, en marge de la rencontre, sera à écouter dès 17h avec la présence de plusieurs invités et membres du club. /yca