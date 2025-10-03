Le meilleur début de saison de Fabio Saiz

Fabio Saiz vit un début de saison plein de réussite. Le joueur d’origine neuchâteloise est, depuis l’entame du championnat de Challenge League de football, l’un des éléments forts de Neuchâtel Xamax. Sauf surprise, il devrait être aligné dans le onze de base d’Anthony Braizat ce vendredi soir à 19h30 face au Stade Lausanne-Ouchy. « C’est devenu un joueur très important, un titulaire, pour l’instant, indiscutable », déclare l’entraîneur xamaxien à son sujet. Des mots que celui qui a effectué toute sa carrière à la Maladière a à cœur d’honorer : « Quand on se sent mis en valeur par le coach, ça fait du bien, ça nous motive », exprime Fabio Saiz.