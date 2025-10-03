C’est maintenant qu’il faut développer le football féminin

Après un été rythmé par l’Euro de football en Suisse, plusieurs intervenants ont débattu de l’avenir du sport féminin jeudi soir à l’Université de Neuchâtel. Et de l’importance de la formation dans ce domaine, afin de continuer son expansion.
« La passion, ça fait tout. » Ces mots prononcés en début de conférence par la sélectionneuse de l’équipe nationale féminine de football Pia Sundhage ont mis le public dans le bain jeudi soir. C’est à l’Université de Neuchâtel que l’événement s’est déroulé devant presque 200 personnes, à l’occasion des 125 ans de l’initiative de l’Association neuchâteloise de football (ANF). L’occasion d’écouter la Suédoise évoquer son parcours personnel et celui de l’équipe de Suisse durant l’Euro 2025, avant d’aborder les enjeux et l’avenir du football féminin lors d’une table ronde.
Un été hors du commun
L’été a été « phénoménal », parole de Pia Sundhage. La sélectionneuse retient surtout l’ambiance, le parcours de la Nati jusqu’en quarts de finale face à l’Espagne et le succès populaire. « Si vous regardez le match face à l’Espagne, le public ne voulait pas quitter le stade ! C’était plutôt cool. C’est quelque chose que les Suisses ont créé. » La Suédoise a aussi mentionné son admiration pour ses joueuses, qui avaient été capable de s’adapter à de nouvelles tactiques rapidement, parfois pendant un match.
« Je suis si fière de représenter la Suisse, et je peux dire que les joueuses ont fait un très bon travail sur le terrain. »
Également présente, Madeleine Boll, la pionnière du football féminin dans la deuxième moitié des années 60, a évoqué le « cadeau » qu’était cet Euro 2025. Soixante ans après le début de sa carrière, la Valaisanne a profité un maximum de l’événement à Sion « chez elle » ou auprès de l’équipe féminine. Son rêve pour l’avenir ? « Profiter de cet engouement ! Il y aura un meilleur engagement, il y a des filles qui pourront devenir entraineur, faire du coaching ou être dans l’arbitrage. » Les craintes de succès de Madeleine Boll ont donc été effacées cet été lorsquu le football féminin a rempli les stades.
Madeleine Boll : « Après l’Euro, il n’y a pas eu 50'000 gamines qui se sont présentées dans les stades, mais il y a un terrain favorable pour que les filles soient accueillies dans les clubs. »
D’ailleurs, est-ce que vous saviez que Madeleine Boll avait joué un match tout particulier dans le canton de Neuchâtel ? La première rencontre féminine, c’était à La Chaux-de-Fonds aux Eplatures en 1968, soit trois ans après les débuts de la Valaisanne.
« Il y avait une tradition un peu folklorique, avec des filles, et il y avait énormément de monde. »
L’avenir passera par la formation et les infrastructures
Et pour surfer sur la vague, il faut désormais former dans le foot féminin, notamment des entraineurs et des arbitres. Il s’agit aussi d’améliorer la diversité des profils dans la gouvernance, afin que le sport féminin puisse par exemple, être pratiqué à des heures plus attrayantes. Mais attention au manque d’infrastructures comme le relève Solène Froidevaux, docteure en sociologie et spécialiste dans le domaine du sport et du genre à l’université de Lausanne. « Dans plusieurs cantons, on voit qu’il y a une sous-utilisation de ces infrastructures. » L’important reste pour elle d’avoir des gens qui tirent sur la même corde dans cette thématique, des femmes comme des hommes.
Solène Froidevaux : « Il faut une sensibilisation générale d’avoir plus de femmes dans le football. C’est un travail de fond. »
La conclusion de cette soirée, c’est d’encourager garçons et filles à jouer au football. Que ce soit ensemble ou non, selon les envies de chacun. /swe