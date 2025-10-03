C’est maintenant qu’il faut développer le football féminin

« La passion, ça fait tout. » Ces mots prononcés en début de conférence par la sélectionneuse de l’équipe nationale féminine de football Pia Sundhage ont mis le public dans le bain jeudi soir. C’est à l’Université de Neuchâtel que l’événement s’est déroulé devant presque 200 personnes, à l’occasion des 125 ans de l’initiative de l’Association neuchâteloise de football (ANF). L’occasion d’écouter la Suédoise évoquer son parcours personnel et celui de l’équipe de Suisse durant l’Euro 2025, avant d’aborder les enjeux et l’avenir du football féminin lors d’une table ronde.





Un été hors du commun

L’été a été « phénoménal », parole de Pia Sundhage. La sélectionneuse retient surtout l’ambiance, le parcours de la Nati jusqu’en quarts de finale face à l’Espagne et le succès populaire. « Si vous regardez le match face à l’Espagne, le public ne voulait pas quitter le stade ! C’était plutôt cool. C’est quelque chose que les Suisses ont créé. » La Suédoise a aussi mentionné son admiration pour ses joueuses, qui avaient été capable de s’adapter à de nouvelles tactiques rapidement, parfois pendant un match.