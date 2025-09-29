« Le cyclisme africain en ressort grandi »

La page est tournée sur les championnats du monde de cyclisme. Les compétitions se sont achevées dimanche à Kigali, par la remise de l’ultime maillot arc-en-ciel, à Tadej Pogacar.

Selon l’Union cycliste internationale, sur l’ensemble des compétitions, cet événement a attiré un million de spectateurs aux abords du circuit urbain de la capitale rwandaise. La ferveur populaire était assurément au rendez-vous…et la qualité de l’organisation aussi. Ces joutes étaient attribuées pour la première fois à l’Afrique. Toutes les réticences liées à cette candidature ont été gommées.

Les organisateurs se sont montrés à la hauteur, ce qui n’a pas autrement surpris un certain Jean-Jacques Loup. L’ancien directeur sportif vaudois connaît bien le cyclisme africain : il a notamment dirigé à trois reprises, de 2014 à 2018, des équipes suisses, au Tour du Rwanda, course par étapes d’une semaine : « Les organisateurs affichaient la volonté de bien faire. Ils avaient le soutien du gouvernement et plus particulièrement de la ministre des sports. La qualité de l’organisation était là, c’est ce qui a sans doute séduit l’UCI (ndlr : Union cycliste internationale) », juge Jean-Jacques Loup. « En Afrique, pour le cyclisme, il y a le Rwanda et les autres. C’est réellement mon sentiment ».