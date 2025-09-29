« Le cyclisme africain en ressort grandi »

Les mondiaux de cyclisme, qui se sont achevés dimanche à Kigali, ont constitué une réussite ...
Les mondiaux de cyclisme, qui se sont achevés dimanche à Kigali, ont constitué une réussite. Ancien directeur sportif et connaisseur du cyclisme rwandais, Jean-Jacques Loup n’est pas autrement surpris.

Tadej Pogacar en vainqueur devant la ferveur populaire (Photo : Keystone/Delay) Tadej Pogacar en vainqueur devant la ferveur populaire (Photo : Keystone/Delay)

La page est tournée sur les championnats du monde de cyclisme. Les compétitions se sont achevées dimanche à Kigali, par la remise de l’ultime maillot arc-en-ciel, à Tadej Pogacar.

Selon l’Union cycliste internationale, sur l’ensemble des compétitions, cet événement a attiré un million de spectateurs aux abords du circuit urbain de la capitale rwandaise. La ferveur populaire était assurément au rendez-vous…et la qualité de l’organisation aussi. Ces joutes étaient attribuées pour la première fois à l’Afrique. Toutes les réticences liées à cette candidature ont été gommées.

Les organisateurs se sont montrés à la hauteur, ce qui n’a pas autrement surpris un certain Jean-Jacques Loup. L’ancien directeur sportif vaudois connaît bien le cyclisme africain : il a notamment dirigé à trois reprises, de 2014 à 2018, des équipes suisses, au Tour du Rwanda, course par étapes d’une semaine : « Les organisateurs affichaient la volonté de bien faire. Ils avaient le soutien du gouvernement et plus particulièrement de la ministre des sports. La qualité de l’organisation était là, c’est ce qui a sans doute séduit l’UCI (ndlr : Union cycliste internationale) », juge Jean-Jacques Loup. « En Afrique, pour le cyclisme, il y a le Rwanda et les autres. C’est réellement mon sentiment ».

Jean-Jacques Loup : « Le réseau routier est de qualité. »

Ecouter le son

À l’heure du bilan, Jean-Jacques Loup n’émettrait qu’un seul bémol : « Je trouve juste dommage que l’on soit uniquement resté sur un circuit urbain, qui était certes un très beau circuit. J’aurais vu ce championnat du monde se dérouler un peu plus dans la campagne où il y a une grande ferveur populaire, une passion pour le cyclisme. »

« Je voyais ça plus dans la nature. »

Ecouter le son

À relever qu’avec quatre breloques dans sa besace, la Suisse est la nation la plus médaillée de ces premiers championnats du monde, en Afrique. /mne 


