Le FC Bosna perd des points mais gagne des rangs

Le FC Bosna Neuchâtel a égaré ses premiers points de la saison en 2e ligue interrégionale de football. Après quatre succès de rang, le club des Geneveys-sur-Coffrane a partagé l’enjeu avec Farvagny/Ogoz 2-2, samedi à domicile. Après avoir concédé l’ouverture du score sur penalty avant la pause (43e), les joueurs d’Adan Rebronja ont passé devant en seconde mi-temps à la suite des réussites de Merveille Fundambu (56e) et Enis Talovic (72e). Les Fribourgeois ont toutefois réussi à égaliser dans le temps additionnel. Malgré ce résultat nul, le FC Bosna remonte de deux rangs au classement : il est troisième, ceci toutefois avant de connaître le résultat définitif du mach du CS Romontois. /mne