Coffrane et La Chaux-de-Fonds encore battus

Les clubs de football neuchâtelois de 1re Ligue font du sur place. Le FC La Chaux-de-Fonds demeure lanterne rouge ; il n’a toujours pas réussi à fêter le moindre succès en huit matches de championnat. Il s’est encore incliné, samedi à domicile, contre le FC Lancy 2-0.

Deuxième défaite de rang aussi pour le FC Coffrane. Le club vaudruzien s’est incliné 2-1 à Martigny. Tout est allé très vite dans ce match : menés 1-0 dès la 2e minute de jeu, les joueurs de Christophe Droz ont égalisé à la 8e par Dany Cattin. Ils ont toutefois égaré le bénéfice de cette égalisation à la 51e sur un penalty adverse.

Au classement, le FC Coffrane est rejoint par son adversaire du jour et il recule au 9e rang. /mne